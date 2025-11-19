Türkiye AB’nin dördüncü çeyrek için ayırdığı inşaat demiri kotasını tüketti

Avrupa Komisyonunun son verilerine göre AB’nin 1 Ekim ve 31 Aralık tarihleri arasındaki kota döneminin ikinci ayında Türkiye, Tayvan, Güney Kore, Hindistan, Makedonya, Sırbistan ve Çin’e ayrılan bazı ürün kotaları tükenirken, bazı ürünlerde kullanım oranı %60’ın üzerine çıktı.

Türkiye’ye ayrılan kotalar incelendiğinde 95.531 mt inşaat demiri ve 38.535 mt diğer kaynaklı boru kotalarının tamamı tükenirken, 110.203 mt ticari çubuk ve hafif profil ile 22.892 mt köşebent ve profil kotalarının sırasıyla %87,33 ve %93,15’i kullanıldı.

Diğer tükenen kotalara bakıldığında Hindistan 227.781 mt sıcak rulo sac (1A) ve 19.251 mt gaz borusu kotalarını, Güney Kore ise 37.973 mt metalik kaplamalı sac (4A) ve 71.880 mt organik kaplamalı sac kotalarını tüketti. Vietnam ve Tayvan, “diğer ülkeler” kategorisi altında her biri için ayrılan 43.989 mt soğuk rulo sac kotalarını bitirirken, Tayvan’ın 13.551 mt teneke ürün kotası doldu. Buna ek olarak Makedonya 26.524 mt kutu profil kotasının tamamını kullanırken, Sırbistan “diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan 5.626 mt kutu profil kotasını tüketti. Çin 34.805 mt diğer dikişsiz boru kotasını doldurdu.

Öte yandan Hindistan, 44.092 mt silisli sac (3B), 169.725 mt metalik kaplamalı sac (4B), 16.298 mt teneke ürün ve 15.255 mt filmaşin kotalarının sırasıyla %68,74, %91,16, %88,8 ve %61,43’ünü kullandı. Japonya 43.989 mt soğuk rulo sac kotasının %94,01’ini doldururken, Makedonya ve İngiltere sırasıyla 7.110 mt ve 9.029 mt gaz borusu kotalarının yine sırasıyla %96,53 ve %63,31’ini bitirdi. Buna ek olarak Endonezya 111.358 mt quarto levha kotasının %77,47’sini kullandı.

Diğer ülkelere ayrılan kotalara bakıldığında ise 106.036 mt metalik kaplamalı sac (4B), 58.399 mt paslanmaz soğuk rulo sac ve şerit ile 97.519 mt ticari çubuk ve hafif profil kotalarının sırasıyla %94,94, %72,69 ve %61,66’sını tüketildi.