 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye...

Türkiye AB’nin dördüncü çeyrek için ayırdığı inşaat demiri kotasını tüketti

Çarşamba, 19 Kasım 2025 15:13:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonunun son verilerine göre AB’nin 1 Ekim ve 31 Aralık tarihleri arasındaki kota döneminin ikinci ayında Türkiye, Tayvan, Güney Kore, Hindistan, Makedonya, Sırbistan ve Çin’e ayrılan bazı ürün kotaları tükenirken, bazı ürünlerde kullanım oranı %60’ın üzerine çıktı.

Türkiye’ye ayrılan kotalar incelendiğinde 95.531 mt inşaat demiri ve 38.535 mt diğer kaynaklı boru kotalarının tamamı tükenirken, 110.203 mt ticari çubuk ve hafif profil ile 22.892 mt köşebent ve profil kotalarının sırasıyla %87,33 ve %93,15’i kullanıldı. 

Diğer tükenen kotalara bakıldığında Hindistan 227.781 mt sıcak rulo sac (1A) ve 19.251 mt gaz borusu kotalarını, Güney Kore ise 37.973 mt metalik kaplamalı sac (4A) ve 71.880 mt organik kaplamalı sac kotalarını tüketti. Vietnam ve Tayvan, “diğer ülkeler” kategorisi altında her biri için ayrılan 43.989 mt soğuk rulo sac kotalarını bitirirken, Tayvan’ın 13.551 mt teneke ürün kotası doldu. Buna ek olarak Makedonya 26.524 mt kutu profil kotasının tamamını kullanırken, Sırbistan “diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan 5.626 mt kutu profil kotasını tüketti. Çin 34.805 mt diğer dikişsiz boru kotasını doldurdu.

Öte yandan Hindistan, 44.092 mt silisli sac (3B), 169.725 mt metalik kaplamalı sac (4B), 16.298 mt teneke ürün ve 15.255 mt filmaşin kotalarının sırasıyla %68,74, %91,16, %88,8 ve %61,43’ünü kullandı. Japonya 43.989 mt soğuk rulo sac kotasının %94,01’ini doldururken, Makedonya ve İngiltere sırasıyla 7.110 mt ve 9.029 mt gaz borusu kotalarının yine sırasıyla %96,53 ve %63,31’ini bitirdi. Buna ek olarak Endonezya 111.358 mt quarto levha kotasının %77,47’sini kullandı. 

Diğer ülkelere ayrılan kotalara bakıldığında ise 106.036 mt metalik kaplamalı sac (4B), 58.399 mt paslanmaz soğuk rulo sac ve şerit ile 97.519 mt ticari çubuk ve hafif profil kotalarının sırasıyla %94,94, %72,69 ve %61,66’sını tüketildi. 


Etiketler: Soğuk Rulo Sac İnşaat Demiri Filmaşin Kaplamalı Sıcak Rulo Sac Profil Uzun Ürünler Yassı Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

AB’nin Türkiye’ye ayırdığı sıcak rulo ve kaplamalı sac ithalat kotaları bitti, inşaat demiri kotası tükenmek üzere

22 Eki | Çelik Haberler

AB yeni koruma sistemi için kota tonajlarını açıkladı

08 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’nin AB sıcak rulo sac ve inşaat demiri ithalat kotası kullanımı dördüncü çeyrekte hız kazandı

06 Eki | Çelik Haberler

AB’nin Türkiye’ye ayırdığı sıcak rulo sac kotasının yarısı ilk ayda doldu

23 Tem | Çelik Haberler

İkinci çeyrek sona ererken AB’nin çoğu çelik ithalat kotası neredeyse doldu

27 Haz | Çelik Haberler

Kanada, ABD’nin çelik vergilerine misilleme önlemleriyle yanıt verdi

13 Mar | Çelik Haberler

AB’nin organik kaplamalı sac kotaları çoğunlukla tükendi

16 Ara | Çelik Haberler

İngiltere 15 çelik ürün kategorisi için koruma önlemlerini iki yıl daha uzatmayı teklif etti

22 Şub | Çelik Haberler

İngiltere 15 çelik ürün kategorisine yönelik koruma önlemine ilişkin inceleme başlattı

06 Eyl | Çelik Haberler

AB ferroalyaj ithalatına vergiye tabi kota getirdi

19 Kas | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

NPU Profil
Genişlik:  40 - 200 mm
DIN 17100, ASTM A36, S235 JR, S275 JR, RST 44-2
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
NPI Profil
Genişlik:  40 - 200 mm
DIN 17100, ASTM A36, S235 JR, S275 JR, RST 44-2
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 50 mm
ASTM, TS, DIN, ELOT, BS, STAS, SD, CAN/CSA, B
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis