 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > EUROFER:...

EUROFER: AB’nin nihai mamul ihracatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %8 düştü

Çarşamba, 03 Aralık 2025 14:04:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2025-2026/2025 dördüncü çeyrek raporuna göre AB ülkelerinin dış piyasalara yaptığı toplam çelik ihracatı 2025’in ilk sekiz ayında %8 düşüş kaydetti. Nihai ve yassı mamul ihracatı sırasıyla %9 ve %6 düşüş gösterirken, uzun mamul ihracatı %15 geriledi.

EUROFER’in yayımladığı verilere göre ilk sekiz ayda AB ülkelerinin en fazla ihracat yaptığı ülkeler İngiltere, ABD, Türkiye, İsviçre ve Hindistan oldu. Bu ülkeler toplam nihai mamul ihracatının %59’unu meydana getirdi. Nihai mamul ihracatının yıllık artış gösterdiği ülkeler %83 ile Cezayir, %28 ile Hindistan ve %14 ile İngiltere olurken, Mısır’da %32, Çin’de %25, ABD’de %17, Türkiye’de %12, Norveç’te %11 ve İsviçre’de %1 düşüş gözlendi.

Bahsi geçen dönem içinde AB’nin en fazla ticaret fazlası kaydettiği ülkeler 181.000 mt ile ABD, 163.000 mt ile İngiltere ve 113.000 mt ile İsviçre olurken, en fazla ticaret açığı olan ülkeler 295.000 mt ile Güney Kore, 283.000 mt ile Türkiye, 178.000 mt ile Tayvan, 175.000 mt ile Çin ve 165.000 mt ile Vietnam oldu.


Etiketler: Yarı Mamul Yassı Ürünler Uzun Ürünler Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %3,8 düşüş kaydetti

01 Ara | Çelik Haberler

TÇÜD: Çelik ithalatı 2025’in Ekim ayında düştü, ihracat yukarı yönlü seyrini sürdürüyor

28 Kas | Çelik Haberler

TÇÜD: Kapasite kullanımının artması ve rekabet gücünün korunması mevcut konjonktürde önem taşıyor

03 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %4,3 azaldı

31 Eki | Çelik Haberler

TÇÜD: İthalattaki hızlı artış sektörde rahatsızlık yaratıyor

01 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %4,2 düşüş kaydetti

29 Eyl | Çelik Haberler

Dahilde İşleme Rejimi izin belgesi sürelerinde değişikliğe gidildi

18 Eyl | Çelik Haberler

EUROFER: AB’nin nihai mamul ticaret açığı 2025’in ikinci çeyreğinde yükseldi

12 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %3,8 azaldı

29 Ağu | Çelik Haberler

TÇÜD: Temmuz ayında Türkiye’de ithalat artışı endişe yaratıyor

28 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis