EUROFER: AB’nin nihai mamul ihracatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %8 düştü

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2025-2026/2025 dördüncü çeyrek raporuna göre AB ülkelerinin dış piyasalara yaptığı toplam çelik ihracatı 2025’in ilk sekiz ayında %8 düşüş kaydetti. Nihai ve yassı mamul ihracatı sırasıyla %9 ve %6 düşüş gösterirken, uzun mamul ihracatı %15 geriledi.

EUROFER’in yayımladığı verilere göre ilk sekiz ayda AB ülkelerinin en fazla ihracat yaptığı ülkeler İngiltere, ABD, Türkiye, İsviçre ve Hindistan oldu. Bu ülkeler toplam nihai mamul ihracatının %59’unu meydana getirdi. Nihai mamul ihracatının yıllık artış gösterdiği ülkeler %83 ile Cezayir, %28 ile Hindistan ve %14 ile İngiltere olurken, Mısır’da %32, Çin’de %25, ABD’de %17, Türkiye’de %12, Norveç’te %11 ve İsviçre’de %1 düşüş gözlendi.

Bahsi geçen dönem içinde AB’nin en fazla ticaret fazlası kaydettiği ülkeler 181.000 mt ile ABD, 163.000 mt ile İngiltere ve 113.000 mt ile İsviçre olurken, en fazla ticaret açığı olan ülkeler 295.000 mt ile Güney Kore, 283.000 mt ile Türkiye, 178.000 mt ile Tayvan, 175.000 mt ile Çin ve 165.000 mt ile Vietnam oldu.