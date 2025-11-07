Fransa’nın çelik ithalat değeri 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %11,9 geriledi

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %11,9 düşüşle 5,89 milyar € seviyesine indi.

Bu yılın ilk sekiz ayında çelik boru ithalatı, bir önceki yılın Ocak-Ağustos dönemine kıyasla %2,6 düşüşle 1,32 milyar € seviyesinde yer alırken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %5,4 artışla 337,58 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %7,2 düşüşle 437,44 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %3,8 düşüşle 317,14 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %6,9 düşüşle 1,68 milyar € seviyelerinde kaydedildi.