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EUROFER: AB’nin çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %17 düştü

Perşembe, 27 Ekim 2022 11:55:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2022-2023/2022 dördüncü çeyrek raporuna göre, AB’nin toplam çelik ihracatı bu yılın ilk sekiz ayında yıllık %17 düştü. Söz konusu çeyrekte yassı mamul ihracatı yıllık %10 ve uzun mamul ihracatı ise yıllık %22 düşüş gösterdi.

EUROFER, söz konusu dönemde Türkiye, İngiltere ABD, İsviçre, Çin, Norveç, Mısır, Brezilya ve Hindistan’ın AB’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler olduğunu belirtti. Söz konusu ilk beş ülke Ocak-Ağustos döneminde AB’nin toplam nihai mamul ihracatının %58’ini oluşturdu.

Söz konusu dönemde Brezilya’ya yapılan nihai mamul ihracatı yıllık %47, ABD’ye yapılan ihracat %9 ve Norveç’e yapılan ihracat %5 artarken, artık AB’nin başlıca ihracat pazarları arasında yer almayan Rusya’ya yapılan ihracat yıllık %63, Çin’e ve İngiltere’ye yapılan ihracat ise sırasıyla yıllık %34 ve %22 düşüş gösterdi. Türkiye, Hindistan ve Mısır’a gerçekleştirilen nihai mamul ihracatı sırasıyla %9, %8 ve %4 düşerken, İsviçre’ye yapılan ihracat yalnızca %1 geriledi.

EUROFER’e göre, bu yılın ilk sekiz ayında AB’nin yassı mamul ihracatı nihai mamul ihracatının %68’ini oluştururken, uzun mamul ihracatı ise %32’sini oluşturdu.


Etiketler: Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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