EUROFER: AB’nin çelik ihracatı ilk yarıda %14 düştü

Perşembe, 25 Ağustos 2022 09:57:58 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2022-2023/2022 üçüncü çeyrek raporuna göre, AB’nin toplam çelik ihracatı bu yılın ilk altı ayında yıllık %14 düştü. Söz konusu çeyrekte yassı mamul ihracatı yıllık %11 ve uzun mamul ihracatı ise yıllık %21 düşüş gösterdi.

EUROFER, Türkiye, İngiltere ABD, İsviçre ve Çin’in AB’nin bu yılın ilk yarısında en fazla ihracat yaptığı ülkeler olduğunu belirtti. Bu beş ülke söz konusu dönemde AB’nin toplam nihai mamul ihracatının %58’ini oluşturdu.

Söz konusu dönemde İsviçre’ye yapılan nihai mamul ihracatı yıllık %7 ve ABD’ye yapılan ihracat %4 artarken, Rusya’ya yapılan ihracat Ukrayna’ya açtığı savaşın sonucunda yıllık %54, Çin’e ve İngiltere’ye yapılan ihracat ise sırasıyla yıllık %34 ve %23 düşüş gösterdi. Hem Hindistan ve hem de Mısır’a yapılan nihai mamul ihracatı yıllık %20 düşerken, Türkiye’ye yapılan ihracat yalnızca %5 geriledi.

EUROFER’e göre, bu yılın ilk yarısında AB’nin yassı mamul ihracatı nihai mamul ihracatının %68’ini oluştururken, uzun mamul ihracatı ise %32’sini oluşturdu.