EUROFER: AB'nin çelik boru üretiminin 2026 yılında %1,3 artması bekleniyor

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2026-2027/2026 üçüncü çeyrek raporuna göre AB'nin çelik boru üretiminin, 2025 yılında kaydedilen %0,1'lik sınırlı artışın ardından 2026 yılında %1,3 yükselmesi beklenirken, Avrupa imalat sektöründe süregelen belirsizlikler nedeniyle toparlanmanın kademeli olacağı öngörülüyor.

Boru üretimi üç yıllık düşüşün ardından toparlanıyor

AB'nin boru üretimi 2022 yılında %1,3, 2023 yılında %1,4 ve 2024 yılında %2,4 gerileyerek üç yıl üst üste daralmasının ardından 2025 yılında dengelenmişti. EUROFER üretimin 2027 yılında %1,2 daha artmasını beklerken, bu tahmin sektördeki toparlanmanın sınırlı kalacağına işaret ediyor.

Boru üretimindeki büyümenin AB'nin çelik kullanan sektörlerindeki genel toparlanmanın gerisinde kalması bekleniyor. Söz konusu sektörlerin çelik tüketimine göre ağırlıklandırılmış üretiminin 2025 yılındaki %0,1'lik düşüşün ardından 2026 yılında %1,5 ve 2027 yılında %2,5 artacağı öngörülüyor.