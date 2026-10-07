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EUROFER: AB'nin çelik boru üretiminin 2026 yılında %1,3 artması bekleniyor

Çarşamba, 07 Ekim 2026 10:07:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2026-2027/2026 üçüncü çeyrek raporuna göre AB'nin çelik boru üretiminin, 2025 yılında kaydedilen %0,1'lik sınırlı artışın ardından 2026 yılında %1,3 yükselmesi beklenirken, Avrupa imalat sektöründe süregelen belirsizlikler nedeniyle toparlanmanın kademeli olacağı öngörülüyor.

Boru üretimi üç yıllık düşüşün ardından toparlanıyor

AB'nin boru üretimi 2022 yılında %1,3, 2023 yılında %1,4 ve 2024 yılında %2,4 gerileyerek üç yıl üst üste daralmasının ardından 2025 yılında dengelenmişti. EUROFER üretimin 2027 yılında %1,2 daha artmasını beklerken, bu tahmin sektördeki toparlanmanın sınırlı kalacağına işaret ediyor.

Boru üretimindeki büyümenin AB'nin çelik kullanan sektörlerindeki genel toparlanmanın gerisinde kalması bekleniyor. Söz konusu sektörlerin çelik tüketimine göre ağırlıklandırılmış üretiminin 2025 yılındaki %0,1'lik düşüşün ardından 2026 yılında %1,5 ve 2027 yılında %2,5 artacağı öngörülüyor.

Etiketler: Boru Borular Avrupa Birliği 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Çekme Dikişsiz Boru

Dış Çap 13 - 45 mm
Et Kalınlığı 0,4 - 1,5 mm
  6112-DC01
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Galvanizli Boru

Dış Çap 26,9 - 125 mm
Et Kalınlığı 1 - 2 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Galvanizli Boru

Dış Çap 21,3 - 219,1 mm
Et Kalınlığı 1,8 - 7,11 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

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