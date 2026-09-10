 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Corinth...

Corinth Pipeworks DESFA projesi için 200 km'den fazla çelik boru tedarik edecek

Perşembe, 10 Eylül 2026 10:29:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Yunan çelik boru üreticisi Corinth Pipeworks, ülkedeki Karperi-Komotini Yüksek Basınçlı Hattı'nın İkileme Projesi kapsamında 200 km'den fazla çelik boru üretmek ve tedarik etmek üzere Yunanistan doğal gaz iletim sistemi operatörü DESFA'dan büyük bir sipariş aldı.

Sözleşme kapsamında Corinth Pipeworks, yeni bir paralel yüksek basınçlı doğal gaz iletim şebekesinin geliştirilmesi için 30 inç spiral toz altı kaynaklı hat boruları üretecek ve tedarik edecek. Projenin Yunanistan Ulusal Doğal Gaz İletim Sistemi'nin kapasitesini, esnekliğini ve dayanıklılığını artırması hedefleniyor.

Borular Corinth Pipeworks'ün Thisvi tesisinde üretilecek

Çelik borular Corinth Pipeworks'ün Yunanistan'ın Thisvi kentindeki tesislerinde üretilecek ve dış yüzeylerinde üç katmanlı polietilen korozyon önleyici kaplama, iç yüzeylerinde ise epoksi kaplama bulunacak.

Boru hattı hidrojene hazır olacak şekilde tasarlanırken, %100'e kadar saf hidrojen taşıma kapasitesine sahip olacak. Böylece altyapı, Yunanistan'ın doğal gaz şebekesindeki rolünün yanı sıra gelecekte hidrojen taşımacılığını da destekleyebilecek.

Yeni paralel boru hattı şebekesi 218,5 km uzunluğunda olacak

Karperi-Komotini Yüksek Basınçlı Hattı'nın İkileme Projesi, 218,5 km uzunluğunda paralel bir şebekenin inşasını kapsıyor. Yeni altyapının Yunanistan Ulusal Doğal Gaz İletim Sistemi'nin kuzey kesimindeki kapasite kısıtlamalarını gidermesi ve ülkenin enerji güvenliğini güçlendirmesi hedefleniyor.

Proje ayrıca Yunanistan-Bulgaristan Enterkonnektörü üzerinden gerçekleştirilen ihracat dahil olmak üzere bölgesel bağlantıların artırılmasını destekleyecek ve bölgenin enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilave iletim kapasitesi sağlayacak.

Etiketler: Boru Borular Yunanistan Avrupa Birliği 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları

Dış Çap 21 - 219 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
Tedarikçi NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör

Tesisat Boruları

Dış Çap 21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı 2,6 - 5 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Sanayi Boruları

Dış Çap 21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

Corinth Pipeworks Mozambik'teki Rovuma LNG projesine 120.000 mt boru tedarik edecek

21 Ağu | Çelik Haberler

Corinth Pipeworks Yunanistan-Kuzey Makedonya doğal gaz hattına boru tedarik edecek

24 Tem | Çelik Haberler

Corinth Pipeworks, Adriyatik boru hattı projesine çelik boru tedarik edecek

23 May | Çelik Haberler

Corinth Pipework Karadeniz’deki deniz üstü doğal gaz boru hattı için boru tedarik edecek

15 Kas | Çelik Haberler

Corinth Pipeworks Meksika Körfezi’ndeki gaz boru hattına çelik boru tedarik edecek

30 Eyl | Çelik Haberler

Corinth Pipeworks karbonsuz üretim yapan ilk boru üreticisi oldu

21 Eyl | Çelik Haberler

Corinth Pipeworks, Trinidad ve Tobago’daki doğal gaz sahasına kaplamalı hat borusu tedarik edecek

04 Eyl | Çelik Haberler

SMS Meer Yunan boru üreticisine geniş çaplı boru üretim tesisi tedarik edecek

19 Haz | Çelik Haberler

Rus şirketi OMK, South Stream doğal gaz boru hattı projesi için boru tedarik edecek

20 Oca | Çelik Haberler

Yunanistan’dan Almanya’ya verilen ERW boru teklifleri

28 Tem | Boru





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis