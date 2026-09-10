Corinth Pipeworks DESFA projesi için 200 km'den fazla çelik boru tedarik edecek

Yunan çelik boru üreticisi Corinth Pipeworks, ülkedeki Karperi-Komotini Yüksek Basınçlı Hattı'nın İkileme Projesi kapsamında 200 km'den fazla çelik boru üretmek ve tedarik etmek üzere Yunanistan doğal gaz iletim sistemi operatörü DESFA'dan büyük bir sipariş aldı.

Sözleşme kapsamında Corinth Pipeworks, yeni bir paralel yüksek basınçlı doğal gaz iletim şebekesinin geliştirilmesi için 30 inç spiral toz altı kaynaklı hat boruları üretecek ve tedarik edecek. Projenin Yunanistan Ulusal Doğal Gaz İletim Sistemi'nin kapasitesini, esnekliğini ve dayanıklılığını artırması hedefleniyor.

Borular Corinth Pipeworks'ün Thisvi tesisinde üretilecek

Çelik borular Corinth Pipeworks'ün Yunanistan'ın Thisvi kentindeki tesislerinde üretilecek ve dış yüzeylerinde üç katmanlı polietilen korozyon önleyici kaplama, iç yüzeylerinde ise epoksi kaplama bulunacak.

Boru hattı hidrojene hazır olacak şekilde tasarlanırken, %100'e kadar saf hidrojen taşıma kapasitesine sahip olacak. Böylece altyapı, Yunanistan'ın doğal gaz şebekesindeki rolünün yanı sıra gelecekte hidrojen taşımacılığını da destekleyebilecek.

Yeni paralel boru hattı şebekesi 218,5 km uzunluğunda olacak

Karperi-Komotini Yüksek Basınçlı Hattı'nın İkileme Projesi, 218,5 km uzunluğunda paralel bir şebekenin inşasını kapsıyor. Yeni altyapının Yunanistan Ulusal Doğal Gaz İletim Sistemi'nin kuzey kesimindeki kapasite kısıtlamalarını gidermesi ve ülkenin enerji güvenliğini güçlendirmesi hedefleniyor.

Proje ayrıca Yunanistan-Bulgaristan Enterkonnektörü üzerinden gerçekleştirilen ihracat dahil olmak üzere bölgesel bağlantıların artırılmasını destekleyecek ve bölgenin enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilave iletim kapasitesi sağlayacak.