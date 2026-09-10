Fransa'nın çelik ithalat değeri 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %0,2 geriledi

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı yıllık %0,2 düşüşle 5,44 milyar € oldu.

Yılın ilk yedi ayında çelik boru ithalatı bir önceki yılın Ocak-Temmuz dönemine kıyasla %0,7 artışla 1,22 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %0,6 düşüşle 315,71 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %4,3 düşüşle 390,48 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %5,1 düşüşle 278,75 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %11 düşüşle 1,39 milyar € seviyelerinde kaydedildi.