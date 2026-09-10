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Fransa'nın çelik ithalat değeri 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %0,2 geriledi

Perşembe, 10 Eylül 2026 11:49:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı yıllık %0,2 düşüşle 5,44 milyar € oldu.

Yılın ilk yedi ayında çelik boru ithalatı bir önceki yılın Ocak-Temmuz dönemine kıyasla %0,7 artışla 1,22 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %0,6 düşüşle 315,71 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %4,3 düşüşle 390,48 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %5,1 düşüşle 278,75 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %11 düşüşle 1,39 milyar € seviyelerinde kaydedildi.

Etiketler: Tel Boru Uzun Ürünler Borular Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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