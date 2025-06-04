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EUROFER: ABD’nin vergileri karşısında AB’nin yeni ticaret önlemlerine ihtiyacı var

Çarşamba, 04 Haziran 2025 16:01:07 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), ABD’nin vergileri %50’ye çıkarması sonucunda Avrupa çelik pazarının daha fazla zarara uğramasını önlemenin tek yolunun Avrupa Komisyonu tarafından vaat edilen “son derece etkili ticaret önlemlerinin” hızla devreye alınması olduğunu belirtti.

ABD'nin çelik ithalatındaki vergileri iki katına çıkarması nedeniyle daha önce ABD'ye ihraç edilmekte olan 27 milyon mt çeliğin Avrupa pazarına kayacağını düşünen EUROFER, küresel kapasite fazlasının rekor seviyelere ulaşması ve AB’de ithalat penetrasyonunun %30’a kadar çıkması nedeniyle AB’nin ucuz yabancı çelikle dolup taştığını belirtti.

AB’nin ABD’ye yaptığı 3,8 milyon mt’luk çelik ihracatının çoğunun fiili bir ithalat yasağı altında olduğunu ifade eden birlik, %50 oranındaki vergiyle Avrupa’nın en yüksek kaliteli ve en rekabetçi çelik ürünlerinin bile rekabet gücünü yitireceğini dile getirdi.

EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, “Komisyonun vaat ettiği ticaret önleminin derhal uygulanması gerekiyor. Mevcut AB çelik koruma önlemlerinin sona erdiği 2026 yılına kadar beklersek sektörümüz geri dönülemez bir yola girecek. Bu kritik koşullarda Avrupa çelik sektörünün ihracatını korumak için AB ve ABD arasında karşılıklı bir çözüm bulunması önem taşıyor. ABD ve AB, küresel kapasite fazlası sorununu ortaklaşa ele almak için 2024’te durdurulan müzakereleri yeniden açmalı,” şeklinde yorum yaptı.


Etiketler: Avrupa Birliği Görüş Kota ve Vergiler 

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