EUROFER: AB’de çelik boru üretiminin bu yıl azalması bekleniyor

Pazartesi, 06 Mayıs 2024 11:30:24 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomik ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2024-2025/2024 ikinci çeyrek raporuna göre 2023 yılının dördüncü çeyreğinde AB’de çelik boru üretimi bir önceki çeyrekte kaydedilen yıllık %1,9 artışın ardından %1 yükseldi. Çelik boru sektöründe pandemi sonrasında görülen pozitif trend, 2022 yılının ikinci yarısında savaş ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlar sebebiyle sekteye uğradı. Ayrıca enerji krizi de sektörü ciddi anlamda olumsuz etkiledi.

2023 yılının tamamında boru üretiminin, bir önceki tahmin olan %2,4’e kıyasla yıllık %1,6 düştüğü görüldü.

EUROFER raporuna göre Avrupa petrol ve doğal gaz sektöründe büyük ebatlı kaynaklı borulara olan talebin uzun vadede ciddi bir artış göstermesi beklenmiyor. AB’nin enerji ihtiyacı için sevkiyatı deniz yolu ile yapılan LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) kullanımına geçişi hızlandırıp boru hatlarına olan bağımlılığı azaltmaya yönelik adımlar atmasının bu durumda rol oynadığı belirtiliyor. Bununla birlikte küresel jeopolitik belirsizlikler ve zayıf ekonomik görünüm nedeniyle küresel petrol talebinin kısa vadede yeni boru hatlarına yönelik projelerin başlatılmasını veya uygulanmasını destekleyeceği düşünülmüyor. Ayrıca AB’nin petrol talebinin bu yıl da azalması bekleniyor. Öte yandan inşaat sektöründen gelen talebin azalarak üretime az bir katkıda bulunacağı tahmin edilirken otomotiv ve mühendislik sektörlerinden gelen talebin nispeten daha güçlü olacağı öngörülüyor.

EUROFER, AB’de çelik boru üretiminin bu yıl yıllık %0,5 azalmasını bekliyor. Ayrıca çelik boru üretiminin önümüzdeki yıl da %0,8 artacağı tahmin ediliyor.