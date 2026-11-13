Benteler'in Lingen elektrikli çelik tesisinde toplam üretim 25 milyon mt'a ulaştı

Avusturya merkezli Benteler, Almanya'nın Lingen kentinde bulunan elektrikli çelik tesisinde, 1974 yılında faaliyete geçmesinden bu yana toplam 25 milyon mt çelik üretimine ulaşıldığını açıkladı.

Geri dönüştürülmüş çelik hurdası kullanarak üretim yapan tesis, 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor ve halihazırda yaklaşık 280 kişiye istihdam sağlıyor. Şirkete göre söz konusu üretim miktarı, tesisin uzun yıllara dayanan çelik üretim faaliyetlerini ve çalışanlarının katkılarını yansıtıyor.

Lingen çelik tesisi Benteler'in entegre çelik ve boru üretimini destekliyor

Benteler, Lingen elektrikli çelik tesisinde üretilen çeliğin daha sonra Benteler Steel/Tube'un diğer tesislerinde yüksek kaliteli çelik borulara dönüştürüldüğünü belirtti. Şirket, kendi çeliğini üreterek entegre değer zincirinin temel aşamaları üzerinde kontrol sahibi olurken malzeme özelliklerini sonraki aşamalardaki boru uygulamalarının özel gereksinimlerine göre uyarlayabiliyor.

Benteler Steel/Tube Operasyon Direktörü Thomas Michels'e göre Lingen elektrikli çelik tesisi, şirketin entegre üretim yapısında önemli bir rol oynuyor. Michels ayrıca elektrikli çelik üretiminin ve geri dönüştürülmüş çelik hurdası kullanımının, Benteler ürünlerinin karbon ayak izinin daha da azaltılması için temel oluşturduğunu vurguladı.