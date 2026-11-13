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Benteler'in Lingen elektrikli çelik tesisinde toplam üretim 25 milyon mt'a ulaştı

Cuma, 13 Kasım 2026 10:28:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Avusturya merkezli Benteler, Almanya'nın Lingen kentinde bulunan elektrikli çelik tesisinde, 1974 yılında faaliyete geçmesinden bu yana toplam 25 milyon mt çelik üretimine ulaşıldığını açıkladı.

Geri dönüştürülmüş çelik hurdası kullanarak üretim yapan tesis, 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor ve halihazırda yaklaşık 280 kişiye istihdam sağlıyor. Şirkete göre söz konusu üretim miktarı, tesisin uzun yıllara dayanan çelik üretim faaliyetlerini ve çalışanlarının katkılarını yansıtıyor.

Lingen çelik tesisi Benteler'in entegre çelik ve boru üretimini destekliyor

Benteler, Lingen elektrikli çelik tesisinde üretilen çeliğin daha sonra Benteler Steel/Tube'un diğer tesislerinde yüksek kaliteli çelik borulara dönüştürüldüğünü belirtti. Şirket, kendi çeliğini üreterek entegre değer zincirinin temel aşamaları üzerinde kontrol sahibi olurken malzeme özelliklerini sonraki aşamalardaki boru uygulamalarının özel gereksinimlerine göre uyarlayabiliyor.

Benteler Steel/Tube Operasyon Direktörü Thomas Michels'e göre Lingen elektrikli çelik tesisi, şirketin entegre üretim yapısında önemli bir rol oynuyor. Michels ayrıca elektrikli çelik üretiminin ve geri dönüştürülmüş çelik hurdası kullanımının, Benteler ürünlerinin karbon ayak izinin daha da azaltılması için temel oluşturduğunu vurguladı.

Etiketler: Boru Borular Avrupa Birliği Çelik Üretimi 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
Tedarikçi NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
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Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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Sanayi Boruları

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Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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