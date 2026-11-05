Metinvest sıcak rulo sac tedarikindeki aksaklıklar nedeniyle Iași boru tesisini kapatacak

Yerel basında yer alan haberlere göre Ukraynalı madencilik ve çelik üretim grubu Metinvest, Ukrayna'dan sıcak rulo sac tedarikinde yaşanan aksaklıkların ardından Romanya'daki Metinvest Tubular Iași tesisinin faaliyetlerini durdurmaya hazırlanıyor.

Tedarik kesintileri işletme modelini zora sokuyor

Şirketin 30 Ekim tarihinde yerel istihdam ve çalışma kurumlarına sunduğu bildirime göre Rusya'nın Ağustos ayında düzenlediği saldırılar Romanya'daki tesisin bağımlı olduğu Ukrayna kaynaklı hammadde tedarikini kesintiye uğratarak üretim faaliyetlerini etkiledi.

Şirket Avrupa'daki alternatif tedarikçileri değerlendirdi. Ancak alternatif hammaddenin Ukrayna'dan sağlanan malzemeye kıyasla yaklaşık 110€/mt daha pahalı olması mevcut iş modeli kapsamında faaliyetlerin sürdürülmesini ekonomik açıdan zorlaştırdı.

Planlanan işten çıkarmalar 194 çalışanı kapsıyor

Toplu işten çıkarma sürecinin genel müdür hariç şirketin 195 çalışanından 194'ünü kapsaması bekleniyor. Yerel basına göre sendikalarla yapılacak görüşmelerin ardından çalışanlara bireysel bildirimler gönderilecek ve en az 20 iş günlük ihbar süresi uygulanacak. Hizmet süresi 10 yılı aşan çalışanlara 10.000 RON, 30 yılı aşan çalışanlara ise 25.000 RON tazminat ödenecek. Çalışanların büyük bölümü hammadde sıkıntısı nedeniyle daha önce evlerine gönderilmişti.

Kapatma planları yeni kurulan üretim bağlantılarını tehdit ediyor

Metinvest satın alma işlemini 16 Aralık 2025'te tamamlayarak Romanya'daki ilk üretim tesisini bünyesine katmıştı. Yıllık azami 240.000 mt üretim kapasitesine sahip tesis, inşaat, mühendislik, altyapı ve tarım sektörleri için kaynaklı yapısal boru üretiyor. Tesiste beş boru üretim hattı, iki boyuna dilme hattı ve iki kaplama hattı bulunuyor.

Yatırımla Metinvest'in Ukrayna ve Avrupa'daki faaliyetleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyordu. Grup, 2026'nın Şubat ayında yaptığı açıklamada Zaporizhstal'ın yıl başından itibaren Iași tesisine 22.000 mt'un üzerinde sıcak haddelenmiş ürün sevk ettiğini, yıllık sevkiyatın ise 180.000 mt'a kadar çıkarılmasının planlandığını belirtmişti.

Romanya'daki tesisin başlıca pazarları arasında Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Slovakya yer alıyordu.