EUROFER: AB’de çelik boru üretiminin 2023'te %1,9 azalması, 2024’te %1,5 artması bekleniyor

Pazartesi, 06 Şubat 2023 12:18:16 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2023-2023/2023 birinci çeyrek raporuna göre, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde AB çelik boru sektörü üretimi bir önceki çeyrekte gözlenen yıllık bazda %3,8’lik artış sonrası yıllık %0,5 düşüş kaydetti.

EUROFER raporuna göre, Ukrayna'daki savaş nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, devam eden projelerin ertelenmesine neden oldu ve aynı zamanda malzeme tedarikini etkiledi. Bu nedenle, petrol ve doğal gaz sektöründen gelen geniş kaynaklı boru talebinin uzun vadede artması beklenmiyor. Ayrıca, yüksek jeopolitik belirsizlik nedeniyle, küresel petrol talebindeki son toparlanmanın kısa vadede yeni boru hatlarının devreye alınmasını veya hayata geçirilmesini hızlandıracağı düşünülmüyor. Öte yandan AB’de düşük ekonomik büyüme sebebiyle petrol talebinin 2023 ve 2024 yıllarında da azalacağı öngörülüyor. İnşaat sektöründen gelen boru talebinin üretimdeki büyümede rol oynamaya devam etmesi beklenirken, otomotiv ve mühendislik sektörlerinden gelen talebin ise nispeten zayıf olacağı tahmin ediliyor.

EUROFER AB’de çelik boru üretiminin 2022 yılında %1,9 artmasını, 2023 yılında %1,9 düşmesini ve 2024 yılında tekrar %1,5 artmasını bekliyor.