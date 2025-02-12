EUROFER: AB’de çelik boru üretimi zayıf talebin baskısı altında

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomik ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2025-2026/2025 birinci çeyrek raporuna göre AB’de çelik boru üretimi geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyrekte kaydedilen yıllık %3,4 düşüşün ardından %3,3 geriledi.

EUROFER raporuna göre AB’nin enerji ihtiyaçları için sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatlarına geçişini hızlandırması ve bu nedenle boru hatları üzerinden doğal gaz taşıma zorunluluğunun azalması nedeniyle petrol ve doğal gaz sektöründen gelen büyük ebatlı kaynaklı boru talebinin uzun vadede toparlanması beklenmiyor.

EUROFER, AB’de çelik boru üretiminin 2024’te yıllık %3 azalmış olduğunu ve 2025’te ise %0,3 artacağını tahmin ediyor.