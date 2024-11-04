 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > EUROFER:...

EUROFER: AB’de çelik boru üretimi düşmeye devam ediyor

Pazartesi, 04 Kasım 2024 10:56:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomik ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2024-2025/2024 dördüncü çeyrek raporuna göre AB’de çelik boru üretimi bu yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyrekte kaydedilen yıllık %4,4 düşüşün ardından %1,6 geriledi.

EUROFER raporuna göre deniz yolu ile yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kullanımı petrol ve doğal gaz sektörlerinden gelen boru talebini baskı altında tutmaya devam edecek. Küresel çapta petrol talebi ise henüz yeni boru hattı projelerinin başlatılmasını veya uygulanmasını desteklemiyor. EUROFER AB’de petrol talebinin yılın geri kalanında zayıflayacağı yönündeki tahminini değiştirmedi. Birlik, inşaat sektöründen gelen talebin azalacağını ve otomotiv ile mühendislik sektörlerinden gelen talebin nispeten daha güçlü olacağını öngörüyor.

EUROFER, AB’de çelik boru üretiminin bu yıl yıllık %2 azalmasını ve önümüzdeki yıl da %0,8 artacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Boru Borular Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları hafifçe toparlandı

01 Kas | Boru

Nucor Tubular Products, Danieli’den temin edeceği yeni ekipmanla kesme kalitesini artıracak

31 Eki | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay seyrederken görünüm olumsuz

30 Eki | Boru

AB’nin Türkiye’ye ayırdığı organik kaplamalı sac ve filmaşin kotaları tükenmek üzere

30 Eki | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı Ağustos’ta aylık %4,4 düştü

28 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’de kutu profil fiyatları zayıf talep ve sıcak rulo sac fiyatları nedeniyle gevşedi

25 Eki | Boru

Gürcistan’ın Türkiye’den boru ithalatı Ocak-Eylül döneminde %81,8 arttı

25 Eki | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları hammadde fiyatlarıyla birlikte gevşedi

24 Eki | Boru

ABD Meksika’dan ithal kalın etli etli dikdörtgen boruya yönelik antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

24 Eki | Çelik Haberler

ABD’nin standart boru ithalatı Ağustos ayında %3,6 düştü

24 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis