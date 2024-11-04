EUROFER: AB’de çelik boru üretimi düşmeye devam ediyor

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomik ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2024-2025/2024 dördüncü çeyrek raporuna göre AB’de çelik boru üretimi bu yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyrekte kaydedilen yıllık %4,4 düşüşün ardından %1,6 geriledi.

EUROFER raporuna göre deniz yolu ile yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kullanımı petrol ve doğal gaz sektörlerinden gelen boru talebini baskı altında tutmaya devam edecek. Küresel çapta petrol talebi ise henüz yeni boru hattı projelerinin başlatılmasını veya uygulanmasını desteklemiyor. EUROFER AB’de petrol talebinin yılın geri kalanında zayıflayacağı yönündeki tahminini değiştirmedi. Birlik, inşaat sektöründen gelen talebin azalacağını ve otomotiv ile mühendislik sektörlerinden gelen talebin nispeten daha güçlü olacağını öngörüyor.

EUROFER, AB’de çelik boru üretiminin bu yıl yıllık %2 azalmasını ve önümüzdeki yıl da %0,8 artacağını tahmin ediyor.