EUROFER: AB ve ABD’nin anlaşmaya varamaması Avrupa çelik sektörünün karbondan arındırma çabalarını tehlikeye atıyor

Çarşamba, 29 Kasım 2023 14:50:14 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) AB Ticaret Konseyi toplantısının sonucunda AB ve ABD’nin iklim koruma önlemlerini ilerletmekten, küresel sektördeki ticari çarpıklıklarla mücadele etmekten ve AB-ABD arasındaki ticari anlaşmazlığı 2023 yılı sonuna kadar çözmek üzere bir anlaşmaya varmaktan hâlâ uzak olduğunu belirtti.

Birlik sürdürülebilir çeliğe ilişkin küresel düzenleme konusunda anlaşmaya varılamamasının Avrupa çelik sektörünün karbondan arındırma çabalarını tehlikeye atma riski taşıdığını ve hem adil ticareti sağlamak hem de iklimi korumak için kaçırılmış bir fırsat olduğunu ifade etti.

OECD’ye göre küresel çelik sektöründe mevcut kapasite fazlası 600 milyon mt’a ulaştı ve önümüzdeki üç yıl içinde kapasite fazlası 150 milyon mt’a çıkacak. Çin’in yanı sıra ASEAN ülkeleri, Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da da yeni kapasite fazlası büyüyor. EUROFER Genel Müdürü Axel Eggert, “Bu yeni geleneksel ve karbon yoğun kapasite önümüzdeki yıllarda karbon emisyonunu sabitleyecek ve tüm AB çelik sektörünün toplamından daha fazla karbon emisyonuna yol açarak yalnızca üç yıl içinde AB çelik sektörünün 2050 yılına kadar emisyonsuz üretime geçme çabalarını boşa çıkarıyor,” dedi.