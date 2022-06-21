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EUROFER: AB karbondan arındırma için yenilenebilir hidrojen arzını güvence altına almalı

Salı, 21 Haziran 2022 14:32:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), AB’nin enerji ve iklim konusunda alacağı önemli kararların öncesinde Belçika merkezli WindEurope ile ortak bir bildiri yayımladı.

Buna göre AB, iklim hedeflerine ulaşmak ve Rus fosil yakıt kaynaklarına olan bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla karbonsuzlaşmaya hazır çelik sektörü gibi sektörler için yenilenebilir kaynaklar ve yenilenebilir hidrojenin bulunabilirliği ve satın alınabilirliğine yönelik çalışmaları hızlandırmalı.

Şu anda AB’de önde gelen çelik üreticisi ülkeler ve şirketlerin 60 adet düşük karbonlu projesi bulunuyor. Projelerin sayısı, dolayısıyla yeşil enerji ve finansal ihtiyaçları da her ay artıyor. Bugün sermaye yatırımı 31 milyar € ve işletme maliyetleri 54 milyar € (Ukrayna ve Rusya savaşı öncesi verileri) olarak belirlenirken, temiz elektrik ihtiyacı 2030 yılına kadar yarısı hidrojen üretimi için olmak üzere saatte 150 terawatt. Söz konusu projeler karbon emisyonunu 1990 yılındaki seviyelere kıyasla %55 azaltabilir.

Bu projelerin gerçekleştirilmesi bol miktarda yenilenebilir elektrik ve yenilenebilir hidrojen arzına bağlı. Rekabetçi rüzgar enerjisi, bu talebi karşılayabilir, ancak dağıtımın hızlandırılması gerekiyor.

EUROFER Genel Müdürü Axel Eggert ve WindEurope CEO’su Giles Dickson, “AB kurumları ve üye devletlerinden arzı güvence altına almalarını, enerji geçişi için gerekli kritik tedarik zincirlerini güçlendirmelerini ve hem vatandaşların hem de sektörün yararına ihtiyaç duyduğumuz yeşil teknolojilere yatırım yapma çalışmalarını ikiye katlamalarını istiyoruz,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Avrupa Birliği Üretim 

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