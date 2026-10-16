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Avro bölgesinde sanayi üretimi 2026'nın Ağustos ayında %0,5 düştü

Cuma, 16 Ekim 2026 12:17:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,5, AB-27 ülkelerinde %0,3 düşüş kaydetti. Sanayi üretimi Temmuz ayında avro bölgesinde %0,3, AB-27 ülkelerinde %0,4 gerilemişti. Ağustos ayında sanayi üretimi 2025 yılının aynı ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %1,1, AB-27 ülkelerinde %0,2 azaldı.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,2 yükselirken, AB-27 ülkelerinde yatay seyretti. Sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde %0,4, AB-27 ülkelerinde %0,7 arttı. Ağustos ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %2,7, AB-27 ülkelerinde %2,3 azaldı.

Ara malların üretimi Temmuz ayına kıyasla avro bölgesinde %0,8, AB-27 ülkelerinde %0,3 düşüş gösterdi. Aynı ayda enerji üretimi avro bölgesinde %0,6, AB-27 ülkelerinde %0,5 geriledi.

Ağustos ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %6,5 ile İsveç, %4,3 ile Estonya ve %2,6 ile Hollanda'da kaydedilirken, %5,1 ile Belçika, %3,1 ile İrlanda ve %2 ile Portekiz en büyük düşüşleri kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında sermaye malları üretimi avro bölgesinde %3, AB-27 ülkelerinde %3,6 artış kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %0,4, AB-27 ülkelerinde %0,8 arttı. Ara malların üretimi avro bölgesinde %0,4 azalırken, AB-27 ülkelerinde %0,3 yükseldi.

Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %9,1, AB-27 ülkelerinde %6,7 geriledi. Enerji üretimi ise avro bölgesinde %3,1, AB-27 ülkelerinde %2,4 yükseldi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %9,8 ile Hollanda, %8,8 ile Macaristan ve %8,3 ile Danimarka'da, en büyük yıllık düşüşler ise %15 ile İrlanda, %7,1 ile Belçika ve %5,4 ile Bulgaristan'da görüldü.

Etiketler: Avrupa Birliği Üretim 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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