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Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi 2026'nın Ağustos ayında %1,8 arttı

Çarşamba, 21 Ekim 2026 14:27:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Ağustos ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %2 ve yıllık %2,6 artış gösterdi. Temmuz ayında üretim aylık %0,1 gerilemişti.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık bazda %1,8 ve yıllık %1,4 arttı. Üretim bir önceki ay aylık %0,2 artış göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Ağustos ayında aylık %1 ve 2025'in aynı ayına kıyasla %4,1 düşüş kaydederken, kamu inşaatları aylık %0,2 düştü ve yıllık %2,8 arttı. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık bazda %0,4 ve yıllık %3,7 düşüş gösterirken, kamu inşaatları aylık %2,1 geriledi ve yıllık bazda değişiklik kaydetmedi.

Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Ağustos ayında inşaat üretimi Macaristan'da %14, Almanya'da %9,3 ve Romanya'da %7,2 artarken, Slovenya'da %5,1, Slovakya'da %4,9 ve İtalya'da %2,9 azaldı.

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında ise inşaat üretimi Romanya'da %39, Macaristan'da %22 ve Finlandiya'da %12,7 artarken, Fransa'da %7,8, Slovakya'da %4,9 ve İspanya'da %4,3 düşüş gösterdi.

Etiketler: Avrupa Birliği İnşaat Üretim 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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