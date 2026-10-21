Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi 2026'nın Ağustos ayında %1,8 arttı

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Ağustos ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %2 ve yıllık %2,6 artış gösterdi. Temmuz ayında üretim aylık %0,1 gerilemişti.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık bazda %1,8 ve yıllık %1,4 arttı. Üretim bir önceki ay aylık %0,2 artış göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Ağustos ayında aylık %1 ve 2025'in aynı ayına kıyasla %4,1 düşüş kaydederken, kamu inşaatları aylık %0,2 düştü ve yıllık %2,8 arttı. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık bazda %0,4 ve yıllık %3,7 düşüş gösterirken, kamu inşaatları aylık %2,1 geriledi ve yıllık bazda değişiklik kaydetmedi.

Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Ağustos ayında inşaat üretimi Macaristan'da %14, Almanya'da %9,3 ve Romanya'da %7,2 artarken, Slovenya'da %5,1, Slovakya'da %4,9 ve İtalya'da %2,9 azaldı.

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında ise inşaat üretimi Romanya'da %39, Macaristan'da %22 ve Finlandiya'da %12,7 artarken, Fransa'da %7,8, Slovakya'da %4,9 ve İspanya'da %4,3 düşüş gösterdi.