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Polonyalı JSW yeniden yapılandırma planı kapsamında maliyetlerini düşürmeyi ve kömür üretimini artırmayı hedefliyor

Çarşamba, 07 Ekim 2026 14:49:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) yerel basında şirket tarihinin en ciddi mali krizi olarak nitelendirilen bir süreçten geçerken, düşük koklaşabilir taş kömürü fiyatları, yüksek üretim maliyetleri ve operasyonel aksaklıklar, kapsamlı bir yeniden yapılandırma programı uygulayan şirket üzerinde baskı oluşturuyor.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere şirket, zorlu piyasa koşulları ve düşük koklaşabilir taş kömürü fiyatları nedeniyle 2026 yılının ikinci çeyreğinde 427,5 milyon PLN net zarar kaydetmişti.

JSW'nin denetim kurulu, likiditeyi istikrara kavuşturmayı ve operasyonel kârlılığı yeniden sağlamayı amaçlayan 2026-35 İyileştirme Programı'nı onayladı. Program, üretim verimliliğini artırmaya yönelik önlemlerin yanı sıra istihdam ve sermaye harcamalarında önemli kesintiler içeriyor. JSW'nin 2025 yılı sonunda 20.488 çalışanı bulunurken, yeniden yapılandırma planı kapsamında çalışan sayısının 16.000'in altına indirilmesi öngörülüyor. 

Bunun yanı sıra JSW, madencilik maliyetlerini de düşürüyor. Yerel basında çıkan haberlere göre şirketin kömür üretim maliyeti, 2024 yılında kaydedilen 800 PLN/mt'un üzerindeki ortalamaya kıyasla 2026 yılının ikinci çeyreğinde 600 PLN/mt'un altına geriledi. Şirketin uzun vadeli hedefi ise yaklaşık 560 PLN/mt seviyesinde bulunuyor.

JSW ayrıca 2026-29 döneminde yıllık ortalama sermaye harcamalarını 2 milyar PLN ile sınırlandırmayı ve harcamalarını üretim kapasitesinin korunması ile iş güvenliğine yoğunlaştırmayı planlıyor. Polonya Sanayi Kalkınma Ajansı'ndan kredi de dahil olmak üzere finansman ve likidite desteği arayışı da sürüyor.

Harcamalardaki kesintilere rağmen JSW, 2025 yılında yaklaşık 13 milyon mt olan kömür üretimini 2029 yılında 14 milyon mt'a çıkarmayı ve ardından yıllık yaklaşık 14,1 milyon mt seviyesinde istikrara kavuşturmayı planlıyor. Yeniden yapılandırma programı kapsamında bağlı kuruluşu JSW Koks'un yıllık 3,4 milyon mt'a kadar kok üretmesi bekleniyor.

Etiketler: Polonya Avrupa Birliği Üretim Jastrzębska Spółka Węglowa 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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