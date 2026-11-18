Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,2 ve AB-27 ülkelerinde %0,5 artış kaydetti. Sanayi üretimi Ağustos ayında avro bölgesinde %0,5 ve AB-27 ülkelerinde %0,3 gerilemişti. Eylül ayında sanayi üretimi 2025 yılının aynı ayına kıyasla avro bölgesinde %1,5 ve AB-27 ülkelerinde %0,8 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,2 ve AB-27 ülkelerinde %0,5 artış kaydetti. Sanayi üretimi Ağustos ayında avro bölgesinde %0,5 ve AB-27 ülkelerinde %0,3 gerilemişti. Eylül ayında sanayi üretimi 2025 yılının aynı ayına kıyasla avro bölgesinde %1,5 ve AB-27 ülkelerinde %0,8 azaldı.

Aynı ayda ara malların üretimi avro bölgesinde aylık %0,7 ve AB-27 ülkelerinde %0,8 artarken, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %1,3 ve AB-27 ülkelerinde %1,2 yükseldi. Sermaye mallarının üretimi ise her iki bölgede de yatay seyretti.

Eylül ayında enerji üretimi avro bölgesinde aylık %1,7 ve AB-27 ülkelerinde %1,1 azaldı. Dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %0,4 gerilerken, AB-27 ülkelerinde %0,3 arttı.

Eylül ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %3,7 ile Danimarka, %2,9 ile Polonya, %2,7 ile Çekya ve Slovakya'da kaydedilirken, en büyük düşüşler %5,5 ile İrlanda, %3,8 ile Lüksemburg ve %2,6 ile Romanya'da görüldü.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayıyla karşılaştırıldığında ara malların üretimi avro bölgesinde %0,4 ve AB-27 ülkelerinde %1,1 artış kaydetti. Enerji üretimi avro bölgesinde %0,7 ve AB-27 ülkelerinde %0,8 yükselirken, sermaye mallarının üretimi sırasıyla %0,3 ve %1 arttı.

Söz konusu ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %1,6 ve AB-27 ülkelerinde %1,5 artarken, dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %7,5 ve AB-27 ülkelerinde %6,1 geriledi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %8,8 ile Hollanda, %8,2 ile Macaristan, %7,1 ile Litvanya ve Malta'da, en büyük yıllık düşüşler ise %19,1 ile İrlanda, %8,9 ile Bulgaristan ve %6,3 ile Romanya'da görüldü.