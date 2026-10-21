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Jastrzębska Spółka Węglowa zorlu piyasa koşullarına rağmen 2026'nın üçüncü çeyreğinde kömür ve kok üretimini artırdı

Çarşamba, 21 Ekim 2026 10:57:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam kömür üretimi, bir önceki çeyreğe kıyasla %2,7 ve 2025 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla %0,3 artışla 3,32 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Toplam kok üretimi ise çeyreklik %32,8 ve yıllık %20,2 artışla 890.000 mt'a yükseldi. Ocak-Eylül döneminde toplam kömür üretimi, yıllık üretim hedefinin %73,5'ine karşılık gelen 9,77 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Kok üretimi ise yıllık hedefin %66,5'ine karşılık gelen 2,17 milyon mt'a ulaştı.

JSW'nin üçüncü çeyrekteki koklaşabilir taş kömürü üretimi, bir önceki çeyreğe kıyasla %3,9 ve yıllık %3,6 artışla 2,87 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Piyasa koşulları, koklaşabilir taş kömürü ve kok fiyatlarındaki dalgalanmaların yanı sıra Avrupa çelik sektöründe devam eden zorlu koşulların etkisiyle şekillendi.

Üçüncü çeyrekte şirketin toplam kömür satışları, ikinci çeyreğe kıyasla %19,5 ve yıllık %10,6 artışla 3,55 milyon mt seviyesine ulaştı. Toplam kok satışları ise çeyreklik %13 ve yıllık %8,3 artışla 780.000 mt olarak gerçekleşti. JSW'nin toplam koklaşabilir taş kömürü satışları, bir önceki çeyreğe kıyasla %19,5 ve yıllık %4,3 artışla 2,88 milyon mt'a yükseldi. Öte yandan şirketin üçüncü çeyrekteki grup içi satışları, ikinci çeyreğe kıyasla %33,7 ve 2025 yılının aynı çeyreğine kıyasla %24,2 artışla 1,23 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Polonya Avrupa Birliği Üretim Jastrzębska Spółka Węglowa 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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