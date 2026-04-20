ArcelorMittal ve Corinth Pipeworks düşük emisyonlu çelik boru üretimindeki iş birliğini genişletti

Pazartesi, 20 Nisan 2026 11:37:20 (GMT+3)   |   İstanbul

ArcelorMittal, düşük emisyonlu çelik çözümlerinin yaygınlaştırılmasını hızlandırmak amacıyla Yunanistan merkezli boru üreticisi Corinth Pipeworks ile olan iş birliğini genişlettiğini duyurdu.

Söz konusu adım, çelik sektöründe karbonsuzlaşma sürecine yönelik önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

XCarb® çelik boru üretiminde kullanılacak

İş birliği kapsamında enerji borularının üretiminde ArcelorMittal’in XCarb® çeliğinin ilk kez kullanılacağı vurgulandı. XCarb®’ın elektrik ark ocağı rotası aracılığıyla en az %75 geri dönüştürülmüş hurda ve %100 yenilenebilir enerji kullanılarak üretildiği aktarıldı.

ArcelorMittal, XCarb® çeliğin geleneksel yüksek fırın rotasına kıyasla emisyonlarda %65’e varan düşüş imkânı sunduğunu ifade etti.  Ayrıca müşterilerin dolaylı emisyonlarını düşürmesine katkı sağladığını ve döngüsel ekonomi prensipleriyle de uyumlu olduğunu kaydetti.

Enerji altyapısında yeni nesil çözümler

ArcelorMittal’in düşük emisyonlu çelik üretim olanakları ve Corinth Pipeworks’ün ileri üretim teknolojilerinin bir araya gelmesiyle karbon ayak izi düşük yüksek performanslı boru çözümleri geliştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı. Bu çözümlerin hem geleneksel enerji sistemlerinde hem de hidrojen taşımacılığı gibi yeni nesil uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlandığı paylaşıldı.

Düşük emisyonlu çeliğin boru üretimine entegrasyonunun dayanıklı ve geleceğe hazır enerji altyapılarının geliştirilmesinde kritik bir adım olarak görüldüğü, aynı zamanda sürdürülebilir altyapı talebindeki artış doğrultusunda benzer iş birliklerinin enerji sistemlerinin dönüşümünde önemli rol oynamasının beklendiği dile getirildi.


