Tenaris’in net kârı ve satış geliri İran savaşı kaynaklı lojistik sorunlara rağmen 2026’nın ilk çeyreğinde arttı

Lüksemburg merkezli küresel çelik boru üreticisi Tenaris, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin satış geliri çeyreklik bazda %4 ve yıllık %6 artışla 3,10 milyar $ seviyesinde yer aldı. İran savaşı ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılması nedeniyle Mart’tan bu yana Orta Doğu’da yaşanan aksaklıklara rağmen satış gelirindeki artışta Kanada’da faaliyetlerin mevsimsel olarak artması, Meksika’daki sınırlı toparlanma, Brezilya’daki satışların yükselmesi, Kuzey Afrika’daki alıcıların stok yenilemesi ve Suudi Arabistan’a yönelik sevkiyatların öne çekilmesi rol oynadı. Aynı çeyrekte Tenaris’in net kârı çeyreklik bazda %22 ve yıllık %9 artışla 564 milyon $ seviyesine çıkarken, faaliyet kârı ise çeyreklik bazda %5 ve yıllık %6 yükselerek 584 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Birinci çeyrekte şirketin boru satış hacmi çeyreklik bazda %1 ve yıllık %1 artışla 784.000 mt seviyesinde yer aldı.

Tenaris, ikinci çeyrekte satışlarının Orta Doğu’ya yönelik sevkiyatlardaki düşüşten, kâr marjlarının ise sabit maliyetlerin karşılanma oranının düşmesi ve lojistik maliyetlerde yaşanan artıştan etkileneceğini belirtti. Hürmüz Boğazı’nın kısa vadede yeniden açılması koşuluyla 2026 yılının ikinci yarısında satışlarının ve kâr marjlarının toparlanacağını öngördüğünü bildirdi.