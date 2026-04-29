 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Saarstahl...

Saarstahl Ascoval, Mannesmann Precision Tubes ile uzun vadeli tedarik anlaşması imzaladı

Çarşamba, 29 Nisan 2026 10:43:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Saarstahl Group bünyesinde faaliyet gösteren Fransa merkezli Saarstahl Ascoval, Almanya merkezli Mannesmann Precision Tubes ile uzun vadeli bir tedarik anlaşması imzaladığını açıkladı. Söz konusu iş birliği kapsamında Saarstahl Ascoval, otomotiv ve sanayi sektörlerine yönelik boru üretiminde kullanılacak yarı mamul çelik ürünleri tedarik edecek.

Tarafların ayrıca tedarik zinciri boyunca yakın iş birliği içinde çalışacağı ve nihai müşterilere verimli teslimat sağlamak amacıyla özel lojistik çözümler geliştireceği ifade ediliyor.

Düşük karbonlu çelik üretimine odaklanılıyor

Saarstahl Ascoval, hurda kullanılarak elektrik ark ocağı teknolojisiyle üretilen düşük karbonlu çelik tedarikçisi olarak konumlandığını vurguladı. Şirketin açıklamasına göre bu üretim yöntemi, geleneksel yüksek fırın bazlı üretime kıyasla karbon ayak izinde %70’e varan azalma sağlıyor.

Şirket, bu tür anlaşmaların operasyonlar için planlama güvenliği sağladığını ve üretim tesislerinin geliştirilmesini desteklediğini belirtti. Aynı zamanda düşük karbonlu çeliğe yönelik talebin geleneksel alanların ötesine geçerek otomotiv ve sanayi uygulamalarına da yayıldığını ortaya koyuyor.

Elektrik ark ocağı yatırımları stratejiyi destekliyor

Saarstahl Group’un son yıllarda elektrik ark ocaklı çelik üretim altyapısını modernize etmeye yönelik yatırımlar yaptığı ve bu sayede çevre dostu çeliğin büyük ölçekli üretimini mümkün kıldığı görülüyor.

Mannesmann Precision Tubes ile kurulan bu iş birliğinin, şirketin Avrupa’da sürdürülebilir çelik çözümleri pazarındaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.


Etiketler: Boru Borular Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi Saarstahl 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis