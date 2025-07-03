EUROFER %90 emisyon düşüşüne yönelik yeni iklim hedefinin uygulanabilirliğinden şüphe ediyor

Avrupa Komisyonu, AB İklim Yasası’nda yaptığı değişiklikle 2040 yılına kadar net sera gazı emisyonunu 1990 yılında kaydedilen seviyelere kıyasla %90 azaltma hedefini açıkladı. Bu açıklama AB’nin güçlü iklim taahhüdünü yansıtsa da karbondan arındırma çabalarında önemli bir rol oynayan Avrupa çelik sektöründe ciddi endişelere yol açtı.

Değişiklik hakkında yorum yapan Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Avrupa çelik sektörünün halihazırda üzerine düşeni yaptığını ancak yetersiz destek mekanizmaları ve belirsiz ekonomik teşvikler nedeniyle karşılaştıkları zorlukların arttığını belirtti. Birlik, Çelik ve Metaller Eylem Planı’nın çok daha kararlı bir şekilde uygulanması, küresel kapasite fazlası karşısında ticareti etkili bir şekilde korunması, uluslararası düzeyde rekabetçi düşük karbonlu enerji ve hurdaya erişim sağlanması ve yürürlüğe eksiksiz bir Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması konması gerektiğini ifade etti.

Zamanında ve etkili destek alırsa AB çelik sektörünün 2030 yılına kadar emisyonları önemli ölçüde azaltabilecek 60’ın üzerinde endüstriyel ölçekli proje planları olduğunu ifade eden EUROFER, destek alamadıkları için birçok projenin ertelendiğini ve bazılarının tamamen durdurulduğunu belirtti. Enerji yoğun sektörlerden beklenen gerçekçi olmayan karbondan arındırma hızını vurgulayan EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, “2040 yılına kadar tüm AB için %90 düşüş hedefi bir yanılsamaya dönüşebilir,” şeklinde konuştu.