Almanya ikili destek mekanizmasıyla çelik sektörünün enerji maliyetlerini hafifletmeye hazırlanıyor

Almanya çelik sektörü, Federal Ekonomi Bakanlığının AB’nin Orta Doğu Krizi Geçici Devlet Yardımı Çerçevesi kapsamında verilen onayın ardından 2026 yılında sanayi elektriği fiyat mekanizması ile elektrik fiyatı tazminatının eş zamanlı kullanımına izin verme planını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Yeni düzenleme kapsamında sanayi şirketlerinin, 2026 yılında elektrik tüketimlerinin %50’sine kadar olan kısmı için her iki destek mekanizmasından aynı anda yararlanabileceği ve bu sayede yüksek enerji maliyetlerinin etkisinin azaltılmasının hedeflendiği bildirildi.

Federasyon öneriyi olumlu karşıladı

Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl) CEO’su Kerstin Maria Rippel, mevcut sistemde iki destek mekanizmasının birlikte kullanılamadığı göz önünde bulundurulduğunda söz konusu adımın, çelik sektörü açısından sanayi elektriği fiyatlandırma programını ilk kez gerçekten işlevsel hale getireceğini belirtti.

Rippel, bu uygulamanın halihazırda nispeten düşük emisyonlu çelik üreten enerji yoğun elektrik ark ocağı tesislerine önemli fayda sağlayacağını vurguladı. Almanya çelik sektörünün birçok küresel pazara kıyasla çok daha yüksek elektrik fiyatları nedeniyle ciddi rekabet baskısı altında olduğunu ve yeni düzenlemenin bu baskının hafifletilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Sektör uzun vadeli destek talep ediyor

Rippel, enerji yoğun sektörlerin elektrik maliyetlerini düşürmek için mevcut tüm araçların kullanılmasının gerekli olduğunu söyledi. Ancak destek mekanizmalarının yalnızca bir yılla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek çelik üreticilerinin yatırım ve operasyon planlamaları için uzun vadeli öngörülebilirliğe ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Öte yandan rekabetçi elektrik fiyatlarının sektörün iklim nötr üretime geçişi açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan Rippel, çelik sektöründeki karbonsuzlaşma sürecinin büyük ölçüde elektrifikasyona dayandığının ve bu nedenle önümüzdeki yıllarda elektrik talebinin önemli ölçüde artacağının altını çizdi.

Bu doğrultuda WV Stahl, vergiler, harçlar ve şebeke ücretleri dahil olmak üzere 50€/MWh seviyesinden sanayi elektriği fiyatı uygulanması çağrısını bir kez daha yineledi. Bu seviyenin, rekabet gücünün korunması, yatırımların güvence altına alınması ve sektörün iklim nötr üretime geçişinin desteklenmesi için gerekli olduğunu kaydetti.