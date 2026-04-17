AB Almanya’nın enerji yoğun sektörlere yönelik 3,8 milyar €’luk destek planını onayladı

Avrupa Komisyonu, Almanya’nın enerji yoğun sektörleri desteklemek amacıyla hazırladığı 3,8 milyar € tutarındaki devlet yardımı programını onayladığını duyurdu.

Temiz Sanayi Anlaşması Devlet Yardımı Çerçevesi kapsamında uygulanacak söz konusu desteğin artan elektrik maliyetlerinin etkisini azaltmayı ve karbonsuzlaşma sürecini desteklemeyi hedeflediği bildirildi.

Rekabet gücü ve dönüşüme odaklanılıyor

Programın, yüksek elektrik fiyatları nedeniyle küresel piyasada rekabet dezavantajı yaşayan ve üretimini başka bölgelere kaydırma riski bulunan sektörleri hedeflediği ifade edildi.

Destekten yararlanan şirketlerin, aldıkları desteğin önemli bir kısmını elektrifikasyon ve enerji verimliliği gibi iklim dostu teknolojilere yeniden yatırım olarak yönlendirmesinin gerekeceği vurgulandı.

2028 yılının Aralık ayına kadar yürürlükte kalacak program doğrultusunda şirketlerin, gerçek elektrik tüketimleri ve toptan elektrik fiyatlarına bağlı olarak her yıl elektrik fiyatı tazminatı başvurusu yapabileceğine dikkat çekildi.

Avrupa Komisyonu, söz konusu planın hem rekabet gücünü hem de iklim hedeflerini aynı anda ele aldığı için gerekli ve orantılı bir araç olduğunu belirtti. Elektrik maliyet desteği ve yeşil yatırımların bir arada sunulması sanayinin dayanıklılığını artırırken, net sıfır hedeflerine geçişi hızlandırmayı amaçladığı da kaydedildi.

Çelik sektöründen eleştiri

Komisyon onayının ardından açıklama yapan Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl) CEO’su Kerstin Maria Rippel, kararın olumlu bir adım olduğunu ancak çerçevenin mevcut halinin çelik gibi enerji yoğun sektörler için yeterince etkili olmadığını ifade etti.

Rippel, mekanizmanın yalnızca elektrik tüketiminin bir kısmını kapsadığını ve mevcut karbon kaynaklı elektrik fiyatı tazminatı programıyla birlikte kullanılamadığını vurguladı.

Daha esnek kurallar talep ediliyor

Sektör temsilcileri, özellikle daha fazla esneklik sağlaması beklenen Geçici İran Krizi Enerji Çerçevesi önerisi kapsamında AB devlet yardımı kurallarında düzenlemeler yapılmasını talep etti. Ayrıca Almanya hükümetine bu değişiklikleri AB düzeyinde aktif olarak destekleme çağrısında bulundu.

WV Stahl, küresel rekabet gücünün korunması için şebeke ücretleri, vergiler ve harçlar dahil tüm maliyetleri içeren 50€/MWh seviyesinden garantili elektrik fiyatı uygulanması önerisini savunmaya devam etti. Bu seviyenin, iklim nötr çelik üretimine geçişte kritik bir eşik olduğunu vurguladı.