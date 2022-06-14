Erhan Özdemir: Lokalizasyona rağmen Türkiye küresel çelik piyasasında söz sahibi olmaya devam edecek

Salı, 14 Haziran 2022 17:43:50 (GMT+3) | İstanbul

İki yıl aradan sonra 13 Haziran Pazartesi günü Yıldız Demir Çelik ana sponsorluğunda Bursa, Crowne Plaza’da yaklaşık 550 kayıtlı katılımcı ile rekor kıran SteelOrbis Piyasa Sohbetleri toplantısında Yıldız Demir Çelik Genel Müdür Yardımcısı Erhan Özdemir çelik piyasasındaki son gelişmeler, Türkiye çelik piyasasının durumu ve beklentileri hakkında konuştu. Toplantıya sponsor olan diğer firmalar ise CIEC ve STS Group oldu.

Enflasyonun kontrol altına alınamaması ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan dolayı enerji fiyatlarında süregelen artışın tüketimin daralmasına yol açtığını ifade eden Erhan Özdemir, düşen tüketim, otomotiv sektöründeki toparlanmanın beklenenden uzun sürmesi, Çin’de uygulanan sıfır virüs politikası ve gayrimenkul sektöründeki sıkıntılarla ekonominin yavaşlamasının çelik fiyatlarının düşmesine neden olduğunu belirtti. Çelik sektörünün söz konusu sıkıntıların ortaya çıkardığı belirsizlik ve değişken koşullardan etkilendiğini söyleyen Özdemir, sektörün ayrıca lokalizasyon trendiyle de karşı karşıya kaldığını ifade etti. AB’nin Vietnam’ı galvanizli sac için Türkiye’nin içinde bulunduğu diğer ülkeler kotasına dahil edildiğini hatırlatan Özdemir, AB’ye yüksek tonajlarda galvanizli sac ihraç eden Vietnam ile Türkiye’nin rekabet etmek zorunda kalacağını, ancak Türkiye’nin lojistik açıdan avantaja sahip olacağını belirtti.

Bunun yanı sıra AB’nin Türkiye’den ithal edilen galvanizli saca %2-11 arasında değişen oranlarda antidamping vergisi uygulayacağını ifade eden Yıldız Demir Çelik Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye’nin de AB çıkışlı sıcak saca yönelik başlattığı antidamping soruşturmasının Haziran ayında sona ereceğini, bu defa da Türkiye’nin AB’ye antidamping vergisi uygulayabileceğini belirtti.

AB’nin kota önlemleri ve ABD’nin uyguladığı 232. Madde vergilerinin yanı sıra Rusya ile Ukrayna’nın hurda ihracatına vergi uyguladığını hatırlatan Özdemir, hurdanın önemi arttıkça yeni vergiler getirileceğini, AB’nin de sıfır karbon hedefleri çerçevesinde bölgeye ithal edilecek ürünlere uygulanmak üzere karbon vergisi için çalışmalar yaptığını ifade etti. Erhan Özdemir çelik üretiminin %70’i elektrik ark ocağı bazlı olduğundan Türkiye’nin karbonsuzlaşma trendinde başarılı olacağını, ancak koruma önlemleri gibi lokalizasyon girişimleri nedeniyle önümüzdeki dönemde sıkıntılarla karşılaşmaya devam edeceğini söyledi.

Tüm bu lokalizasyon trendine rağmen Türkiye çelik sektörünün iyi performans gösterdiğini belirten Özdemir, ülkenin çelik üretiminin 2021 yıllında 40 milyon mt’un üzerinde yer aldığını, önümüzdeki yıllarda ise üretimin imalat sanayisinin gelişmesiyle çelik talebinin artması sayesinde 50 milyon mt’a çıkmasını bekliyor. Özdemir lokalizasyon trendine rağmen Türkiye’nin küresel çelik piyasasında söz sahibi olmaya devam edeceğini düşünüyor.