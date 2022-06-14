Bursa PS: Kapasite yatırımları devam ediyor, maliyetler fiyatları belirliyor

Salı, 14 Haziran 2022 18:00:09 (GMT+3) | İstanbul

İki yıl aradan sonra 13 Haziran Pazartesi günü Yıldız Demir Çelik ana sponsorluğunda Bursa, Crowne Plaza’da yaklaşık 550 kayıtlı katılımcı ile rekor kıran SteelOrbis Piyasa Sohbetleri toplantısında gerçekleşen panelde yeni kapasite yatırımları, piyasadaki son gelişmeler ve fiyat beklentileri konuşuldu. Toplantıya sponsor olan diğer firmalar ise CIEC ve STS Group oldu.

Mesut Özdöl’ün moderatörlüğünde gerçekleşen panelde yatırımlar konusunda konuşan Yıldız Demir Çelik Pazarlama ve Satış Direktörü Emre Eker, Türkiye’nin yıllık 10,5 milyon mt soğuk sac ve 5,5 milyon mt galvanizli sac kapasitesine sahip olduğunu söyledi ve bu yıl gerçekleşecek kapasite artışı yatırımlarıyla kapasitelerin sırasıyla yıllık yaklaşık 12,5 milyon mt ve 7,5 milyon mt’a çıkması bekleniyor. Yıldız Demir Çelik’in önümüzdeki iki ay içerisinde devreye alacağı ikinci galvanizleme hattıyla kapasitesinin 700.000 mt’a yükseleceğini belirten Eker, birinci hattaki eksik ürün gamını ikinci hatla tamamlayacaklarını ifade etti.

2021 yılında Türkiye’nin yaklaşık 800.000 mt galvanizli çelik ve yaklaşık 1 milyon mt soğuk sac ithalatı gerçekleştirdiğini söyleyen Eker, ithalattaki artışa karşı ihracatta düşüş olduğunu, geçtiğimiz yıl ülkenin 2,5 milyon mt galvanizli çelik, 750.000 mt ise soğuk sac ihraç ettiğini belirtti. İthalattaki artışın sebebinin Türkiye’de katma değerli ürünlerin üretilmemesi olduğunu söyleyen Eker, yatırım kararlarında tonaj dışında bu konuya da odaklanıldığını, yeni galvanizleme hattıyla ürün portföyünü genişleterek ithal ürünleri ikame etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Mevcut gerilimler ve belirsizliklerin yatırımları etkilemeyeceğini düşünen Eker, söz konusu yatırımların uzun vadeli olarak planlandığını belirtti.

Bunun aksine COPA Isı Sistemleri Tedarik Zinciri Müdürü Aslı Ceyhan, gerilim, belirsizlik ve gelişmelerin yatırımların yönünü değiştirebileceğini düşünüyor. Önümüzdeki dönemde enerji kriziyle karşı karşıya kalınacağını ifade eden Ceyhan, tesislerin daha az enerji tüketecek şekilde yenilenmek zorunda kalacağını belirtti.

Yatırımlar konusunda Beyçelik Gestamp Satın Alma Grup Müdürü Can Sakarya Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde önemli bir yatırım gerçekleştirdiklerini, Yeniköy’de yeni bir fabrika kuracaklarını ve Gebze’de mevcut şasi üretim fabrikasına ek olarak üçüncü bir fabrika yatırımı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Can Sakarya otomotiv sektöründeki yatırımların tonajın yanı sıra kaliteye de odaklandığını söyledi. Otomotiv sektöründe devam eden yarı iletken çip krizine kablo krizinin de eklendiğini ifade eden Sakarya, önümüzdeki 1-1,5 sene daha otomotiv sektörünü değişken koşulların beklediğini belirtti.

Geleneksel üretim şekillerinin yeterli olmayacağı, belirsizliklerin ön planda olduğu yeni bir döneme girildiğini söyleyen Emre Eker, yeni piyasa koşullarında yeşile geçiş konusunda yatırım fırsatlarının ortaya çıkmaya başladığını, yeni iş birlikleri, satın almalar ve birleşmeler yapılabileceğini ifade etti.

Çin’de uygulanan sıfır Covid politikasının sonucunda Çin’de iç talebin durma noktasına geldiğini belirten Eker, Çinli üreticilerin agresif fiyatları nedeniyle bu durumun ihracat pazarlarına yansıdığını söyledi. Emre Eker, Çin’de karantina önlemlerinin hafiflemesi ve hükümetin vergi paketleriyle özellikle otomotiv sektöründe olmak üzere iç piyasadaki talebi canlandırma girişiminde bulunduğunu, böylece yassı mamul talebinin artacağını öngörüyor. Söz konusu beklentiler gerçekleşirse Çin iç piyasasının canlanacağını söyleyen Eker, halihazırda sıkışık olan ihracat piyasasının da Çin’in iç piyasaya dönmesiyle agresif fiyatlardan arınacağını düşünüyor.

Fiyatlar konusunda ise Emre Eker, talep kaynaklı olarak özellikle sıcak sac olmak üzere mamul fiyatlarında düşüş görülse de, enerji ve dolayısıyla lojistik maliyetlerinde görülen artışın fiyatları belli bir seviyede tuttuğunu ifade etti. Eker beklenen kapasite artışlarıyla önümüzdeki dönemde fiyatlarda bir değişim görülebileceğini belirtti. Aslı Ceyhan ise mevcut dönemde fiyatları belirleyen hammadde ve enerji maliyetleri yönetilemediğinden, daha az değişken koşullar yaratabilmek amacıyla yönetilebilen maliyetlere odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Panelin ardından yaptığı sunumunda MY Eğitim ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Mert Yılmaz, dünya ve Türkiye ekonomisinin görünümü hakkında konuştu, faizler, enflasyon ve emtia fiyatlarına ilişkin beklentilerini aktardı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.