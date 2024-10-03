Erciyas ve Çimtaş ileri teknolojiler geliştirmek üzere ortak girişim kurdu

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., %50 hissesinin bulunduğu bağlı kuruluşu Erciyas Tech Ventures Teknoloji Yatırımları A.Ş. ile ENKA İnşaat ve San. A.Ş.’nin bağlı kuruluşu Çimtaş İleri Teknoloji Çözümleri A.Ş.’nin ileri teknolojiler geliştirmek amacıyla Blacksteel Teknoloji Yatırımları A.Ş. adında yeni ortak girişim kurduğunu duyurdu.

Blacksteel Teknoloji’nin Çimtaş ve Erciyas gruplarının operasyonel ve üretim güçlerini, Ar-Ge ve Ür-Ge deneyimlerini, teknoloji yatırımları konusundaki bilgi birikimlerini ve ileri mühendislik kabiliyetlerini birleştirerek global inovasyon projeleri ile yeni teknolojiler geliştireceği ifade edildi.

Bununla birlikte şirketin yüksek teknoloji alanlarında yerel ve yabancı teknoloji şirketlerine uzun vadeli stratejik yatırımlar yapacağı belirtildi. Öte yandan her iki grubun stratejik bilgi birikimleri ve kaynaklarını birleştirerek Hyperloop sektörü başta olmak üzere farklı teknolojik alanlarda başarılı girişimler hayata geçireceği vurgulandı. Ayrıca ortak girişimin Hyperloop boruları başta olmak üzere Hyperloop bileşenlerinin ortak geliştiricisi ve üreticisi, Hyperloop konseptinin ve teknolojisinin geliştiricisi olmak üzere proje ve Ar-Ge çalışmaları yapacağı aktarıldı.