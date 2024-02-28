Erciyas Çelik Boru Hyperloop teknolojisine yönelik ortak girişim kuracak

Çarşamba, 28 Şubat 2024 11:20:03 (GMT+3) | İstanbul

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ile vagon üretiminde geniş bir bilgi birikimi ve tecrübesi olan grup şirketi RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş., 250.000 TL sermayeyle Hyperloop teknolojisine yönelik Erciyas Hyperloop Teknoloji Sanayi A.Ş. adında bir ortak girişim kurma kararı aldı.

Yapılan açıklamada, ortak girişimin ana hedefinin vagon ve boru üretimindeki yatırımlara devam etmek ve Hyperloop teknolojisinde kullanılacak kapsül vagon ile tüp üretimi olacağı ifade edildi. Erciyas Çelik Boru’nun ortak girişimde %55, RC Endüstri’nin ise %45 hissesi olacak.