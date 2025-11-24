Erciyas Rail küresel büyümeyi hızlandırmak için Turquality® programına katıldı

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve yetkili denetim firması tarafından yapılan denetim ve değerlendirmelerin ardından bağlı kuruluşu Erciyas Rail’in yerel marka ve ihracat destek girişimi Turquality® programına katıldığını duyurdu.

Erciyas Rail, Erciyas Grubu’nun vagon yatırımlarında tüm satış, ihracat, bakım ve onarım operasyonlarını gerçekleştirecek.

Turquality® kapsamında geniş destek

Turquality® programı kapsamında şirketler, küresel markalaşma ve büyümeyle ilgili giderleri için %50’ye varan finansal destek alabiliyor. 2025 yılında uygun faaliyetler için üst destek limiti 412 milyon TL olarak belirlenirken, bu limit her yıl tüketici fiyat endeksi oranında artırılacak.

Destek kapsamına patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, istihdam, danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alınan markalı ürünlerine ilişkin gelişim yol haritası çalışmaları, yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, klinik test işlemleri, tanıtım, fuar, depolama hizmeti ve birim kira/temel kurulum/konsept mimari çalışma franchise giderleri, kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik faaliyetlere ilişkin giderler ile istihdam giderleri giriyor.

Erciyas Rail, büyüme stratejisine paralel olarak sürdürülebilir finans yönetimi, marka değeri, inovatif değeri yüksek ve operasyonel mükemmelliğe dayalı üretim ve kurumsal altyapı yatırımlarını artırarak TURQUALITY® programından en verimli şekilde faydalanmayı hedeflediğini bildirdi.