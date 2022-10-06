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Entergy’nin güneş enerjisi projesi US Steel’in tesislerine enerji tedarik edecek

Perşembe, 06 Ekim 2022 13:41:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Arkansas Kamu Hizmeti Komisyonu, ABD merkezli elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım şirketi Entergy Arkansas’ın Mississippi, Osceola yakınlarında gerçekleştireceği 250MW’lık Driver Solar güneş enerjisi projesini onayladı.

2024 yılının sonunda tamamlanması beklenen proje Arkansas’taki en büyük güneş enerjisi santrali olacak.

Santral, US Steel’in Big River Steel tesisine ve yakın zamanda açıklanan 3 milyar $ yatırımlı çelik tesisine yenilenebilir enerji tedarik edecek.

US Steel Kıdemli Başkan Yardımcısı, Strateji ve Sürdürülebilirlik Yetkilisi Richard Fruehauf, “Driver Solar yalnızca sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilerimiz için sürdürülebilir çelik çözümleri sunmamıza da destek olacak. Üretilen yenilenebilir enerji, %90’a varan oranda geri dönüştürülmüş içeriğe sahip sürdürülebilir çelik ürünümüz verdeXTM’in üretimine ve Big River çelik tesisimize enerji tedarik edecek,” dedi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi US Steel 

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