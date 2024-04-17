ENGIE Fransa ve Almanya’yı birbirine bağlayan hidrojen hattını tanıttı

Çarşamba, 17 Nisan 2024 11:44:41 (GMT+3) | İstanbul

Fransa merkezli enerji şirketi ENGIE, Almanya ve Fransa’daki doğal gaz boru hatlarının hidrojen taşıma sistemlerine dönüştürülmesini öngören mosaHYc projesini duyurdu.

90 kilometre uzunluğundaki boru hattı, Almanya’nın Saarland ve Fransa’nın Loren bölgeleri ile Lüksemburg sınırını birbirine bağlayacak. Toplam 110 milyon € yatırımın 40 milyon €’sunu karşılayacak olan ENGIE’nin bağlı kuruluşu GRTgaz, proje kapsamında Fransa’daki 50 kilometrelik şeridin ve CREOS Deutschland da Almanya’daki yaklaşık 40 kilometrelik altyapının geliştirilmesini üstlenecek.

Bununla birlikte projenin ilk müşterisi Almanya merkezli SHS’ye (Stahl-Holding-Saar) ait Saarland çelik tesisi olacak.

2027 yılında devreye alınması planlanan mosaHYc projesi, söz konusu bölgelerin ekonomik ve sanayi faaliyetlerine katkı sağlamanın yanında karbonsuzlaşma hedeflerini gerçekleştirmesine de yardımcı olacak.

ENGIE’den Cécile Prévieu, “MosaHYc projesi, Avrupa hidrojenin ağının daha da geliştirilmesinin önünü açan ilk Fransız-Alman hattı olarak stratejik önem teşkil ediyor. Bu sayede Avrupa’da yenilenebilir ve düşük karbonlu hidrojen piyasası oluşturma çabaları hızlanacak. Proje aynı zamanda 2030 yılına kadar 700 kilometrelik hidrojen taşıma hattı oluşturma hedefimizi de destekliyor,” açıklamasını yaptı.