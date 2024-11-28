Endonezyalı Krakatau POSCO yeni güneş enerjisi santraliyle karbon salımını azaltacak

Endonezyalı çelik üreticisi PT Krakatau Steel ve Güney Koreli çelik üreticisi POSCO’nun ortak girişimi olan Endonezya merkezli Krakatau POSCO, sıcak haddehanesinde inşası tamamlanan güneş enerjisi santralini devreye aldığını duyurdu.
Yerel enerji şirketi Krakatau Chandra Energi tarafından inşa edilen 1,12 MWp kapasiteli santralin yıllık 1,6 GWh’nin üzerinde temiz enerji üreterek Krakatau POSCO’nun operasyonel maliyetlerini düşüreceği, rekabet gücünü artıracağı ve karbon salımını ciddi ölçüde azaltacağı vurgulandı.
Öte yandan şirket, emisyon hedeflerine ulaşmak ve Endonezya çelik sektörünü küresel karbonsuzlaşma faaliyetlerinin bir parçası haline getirmek amacıyla yeşil yatırımlarına devam edeceğini vurguladı.