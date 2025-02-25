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Endonezyalı çelik üreticisi Avrupa’ya ihracat için karbonsuz sıcak rulo sac teknolojisine yatırım yaptı

Salı, 25 Şubat 2025 12:16:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Endonezya merkezli özel çelik üreticisi Gunun Raja Paksi Tbk (GRP), İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies ile milyon dolarlar bulan bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma sonucunda Asya’da Çin dışında Avrupa’ya karbonsuz sıcak rulo sac ihracatı yapacak ilk çelik üreticisi hâline gelecek GRP, Primetals’tan aralarında yüksek hızlı döküm makinesi ve sekiz bantlı haddehane bulunan ekipmanlar alacak. Üretimin 2027 yılında başlaması bekleniyor.

GRP, Primetals tarafından geliştirilen Arvedi ESP teknolojisini kullanacak. Bu teknoloji sayesinde döküm ve haddeleme süreçleri akıcı bir şekilde birbirine bağlanıp 1 milimetreden daha ince sıcak rulo sac üretimine olanak sağlanıyor. GRP, iddialı yeşil çelik dönüşüm programı kapsamında elektrik ark ocağında üretime başlayacak.

Arvedi ESP teknolojisi ile fosil yakıt kullanımı ortadan kaldırılıp sera gazı emisyonları doğrudan sıfıra indiriliyor. Bahsi geçen teknoloji GRP’nin düşük karbonlu çelik üretim kapasitesini yıllık 1,3 milyon mt’dan 2.5 milyon mt’a çıkarmasını sağlayacak. Bu üretimin yarısından fazlasının AB’ye ihraç edilmesi planlanıyor.

GRP, yapılan anlaşmayla birlikte AB’nin sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında yapılan ihracatta güçlü bir avantaj kazanacak.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Endonezya Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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