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Endonezyalı GRP Asya’nın en sürdürülebilir çelik üreticilerinden biri olmayı hedefliyor

Salı, 10 Aralık 2024 14:02:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Endonezya merkezli çelik üreticisi PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP), çelik üretim teknolojilerine birçok yatırım yapacağı karbonsuzlaşma stratejisini açıkladı.

GRP, Asya’nın en teknolojik ve sürdürülebilir şirketlerinden biri olmak amacıyla elektrik ark ocağına yandan besleme sistemi ekleyerek enerji tüketimini yaklaşık %10-20 azaltacak. Bununla birlikte ince slab döküm teknolojisi ve yeni haddeleme ekipmanları kullanmaya başlayarak yüksek kaliteli karbonu azaltılmış çelik üretebilecek.

Öte yandan şirket, hurda arzını sağlamak amacıyla uzun vadeli hurda tedarik sözleşmeleri imzalayacak ve hurda sahalarına stratejik yatırımlar yapacak. Ayrıca ihracat piyasasında artan talebi karşılamak için Steckel tesisinde düşük karbonlu levha üretimine odaklanacak ve ürettiği her ürünün emisyon değerlerini takip etmek üzere dijital dönüşüm ve otomasyon sistemlerine geçiş yapacak.

Bu sayede GRP, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir ulaşım ve inşaat gibi küresel enerji dönüşümü açısından önem taşıyan sektörlerin yüksek kalite ve vasıflı çelik ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Endonezya Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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