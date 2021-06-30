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EMR Glasgow’da deep sea limanına yatırım yapıyor

Çarşamba, 30 Haziran 2021 17:05:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünyanın önde gelen metal geri dönüşüm şirketi European Metal Recycling (EMR), Glasgow’da bulunan King George V West Quay limanının geliştirilmesi için milyonlarca sterlinlik yatırım yaptığını açıkladı.

11,5 dönümlük alan, EMR’nin Birleşik Krallık’taki en yenilikçi deep sea limanı olarak şirketin Aralık ayından itibaren hurdayı düşük lojistik maliyetleri sayesinde en rekabetçi fiyatlarla ve mümkün olan en az karbon salımı gerçekleştirerek transfer etmesine olanak tanıyacak.

Yeni deep sea limanı, EMR’nin şu anda kullandığı küçük (3.000 mt’luk) gemilere kıyasla karbon salımının azaltılmasını sağlayacak 65.000 mt’a kadar dökme yük taşıyabilen gemileri kabul edebilecek.

Açıklamaya göre, bu yatırım aynı zamanda Scottish Power’dan %100 yenilenebilir elektrik alarak bölgenin EMR’nin 2040 yılına kadar net sıfır geri dönüşümcü olma hedefine hazır olmasını sağlayacak.

Buna ek olarak, EMR, “Uzun vadede, bölgede önümüzdeki birkaç yıl içinde elektrikli araç geri dönüşümü yapılabiecek ve büyük ölçekli çelik işlemedeki gelişmeleri içerebilecek ikinci bir aşama için yer var,” dedi.


Etiketler: Avrupa  yatırım  |  benzer haberler »


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