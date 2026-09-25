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Ekinciler Şanlıurfa'daki GES kurulumu için sözleşme imzaladı

Cuma, 25 Eylül 2026 11:55:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş., üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasına yönelik yatırımları kapsamında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toplam 42 MWp kapasiteli güneş enerjisi santrali (GES) kurulması için Aldo Enerji Sanayi Tic. A.Ş. ile 32,4 milyon $ tutarında sözleşme imzaladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, enerji nakil hattının da dahil olduğu proje 414.650 m² alan üzerinde gerçekleştirilecek. Proje, her biri 21 MWp kapasiteli iki GES olmak üzere toplam 42 MWp kurulu güce sahip olacak. Anahtar teslim arazi tipi GES kurulumu için sözleşme bedeli KDV hariç 32,4 milyon $ olarak açıklandı.

Toplam GES kapasitesi 119,2 MWp'ye ulaşacak

Ekinciler Demir Çelik'in halihazırda yapım aşamasında toplam 77,2 MWp kapasiteli başka GES yatırımları da bulunuyor. Bunlar Şanlıurfa'da toplam 42 MWp kapasiteli iki GES ile Eskişehir'de 35,2 MWp kapasiteli bir GES'ten oluşuyor.

Yeni 42 MWp'lik yatırımın da devreye alınmasıyla şirketin toplam kurulu GES kapasitesinin 119,2 MWp'ye ulaşması öngörülüyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık %45'i yenilenebilir enerjiden karşılanacak

Ekinciler Demir Çelik, söz konusu yatırımların tamamlanmasıyla üretimde kullandığı elektrik ihtiyacının yaklaşık %45'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayabileceğini açıkladı.

Şirketin Şanlıurfa ve Eskişehir'deki tüm GES yatırımlarının 2027 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması öngörülüyor.

Etiketler: Türkiye Avrupa Yatırım 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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