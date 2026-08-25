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Kardemir Çelik'in Aliağa'daki rüzgâr enerjisi projesine ÇED onayı geldi

Salı, 25 Ağustos 2026 11:32:36 (GMT+3)   |   İstanbul

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir merkezli çelik üreticisi Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. tarafından İzmir'in Aliağa ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan rüzgâr enerjisi santrali projesinin, çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecinin tamamlanmasının ardından onaylandığını duyurdu.

Projenin kapsamı ve teknik detayları

Yatırım maliyeti toplam 78,3 milyon TL olan proje kapsamında 3,6 MWm/MWe kapasiteye sahip 110 metre yüksekliğinde bir adet türbin kurulacağı bildirildi. Projenin ömrünün 20 yıl olarak belirlendiği aktarıldı.

Etiketler: Türkiye Avrupa Yatırım 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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