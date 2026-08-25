Kardemir Çelik'in Aliağa'daki rüzgâr enerjisi projesine ÇED onayı geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir merkezli çelik üreticisi Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. tarafından İzmir'in Aliağa ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan rüzgâr enerjisi santrali projesinin, çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecinin tamamlanmasının ardından onaylandığını duyurdu.
Projenin kapsamı ve teknik detayları
Yatırım maliyeti toplam 78,3 milyon TL olan proje kapsamında 3,6 MWm/MWe kapasiteye sahip 110 metre yüksekliğinde bir adet türbin kurulacağı bildirildi. Projenin ömrünün 20 yıl olarak belirlendiği aktarıldı.