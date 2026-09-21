Ekinciler İskenderun'da tehlikeli atık geri kazanım tesisi kuracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı tehlikeli atık geri kazanım tesisi (elektrikli ark ocağı baca tozundan çıkan çinko oksit) projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 341,92 milyar TL olan proje kapsamında kurulacak geri kazanım tesisinde yıllık 22.500 ton elektrikli ark ocağı baca tozu ve yıllık 4.500 ton antrasit hammadde olarak kullanılacak. Hammadde olarak kullanılacak 22.500 ton baca tozunun ve 4.500 ton antrasit işlenmesi sonucu yılda yaklaşık 10.000 ton %63 saflıkta ticari nitelikte çinko oksit ürünü elde edilecek. Proses sonucunda yıllık 17.000 ton ise demir açısından zengin cüruf oluşacak. Cürufun atık yönetimi yönetmeliği kapsamında yapılacak analiz sonuçlarına göre geri kazanımı mümkün olması halinde lisanslı geri kazanım tesislerine gönderilmesi, geri kazanımının uygun olmaması halinde ise mevcutta bulunan cüruf depolama alanına gönderilecek.