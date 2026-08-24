Erdemir'in Van'daki 116 MW'lık güneş enerjisi santraline ÇED onayı

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada OYAK Maden Metalürji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir'in Van'ın Çaldıran ilçesinde kurmayı planladığı 85 MWe / 116 MWm kapasiteli güneş enerjisi santrali için gerekli ÇED onayını başarıyla aldığı ifade edildi.

Yaklaşık 113,4 hektarlık alanda hayata geçirilecek 2,8 milyar TL değerindeki projede her biri 625 Wp gücünde 185.600 güneş paneli ve 350 kWe gücünde 243 inverter kullanılacak.

Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde yılda yaklaşık 200 milyon kWh elektrik üretmesi beklenen santralden sağlanacak enerji, Erdemir'in elektrik tüketimini karşılayacak. Yatırım, şirketin yenilenebilir enerji kullanımını artırma, enerji maliyetlerini yönetme ve çelik üretimindeki karbon yoğunluğunu azaltma hedeflerini destekleyecek.