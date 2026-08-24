 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Erdemir'in...

Erdemir'in Van'daki 116 MW'lık güneş enerjisi santraline ÇED onayı

Pazartesi, 24 Ağustos 2026 13:58:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada OYAK Maden Metalürji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir'in Van'ın Çaldıran ilçesinde kurmayı planladığı 85 MWe / 116 MWm kapasiteli güneş enerjisi santrali için gerekli ÇED onayını başarıyla aldığı ifade edildi.

Yaklaşık 113,4 hektarlık alanda hayata geçirilecek 2,8 milyar TL değerindeki projede her biri 625 Wp gücünde 185.600 güneş paneli ve 350 kWe gücünde 243 inverter kullanılacak.

Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde yılda yaklaşık 200 milyon kWh elektrik üretmesi beklenen santralden sağlanacak enerji, Erdemir'in elektrik tüketimini karşılayacak. Yatırım, şirketin yenilenebilir enerji kullanımını artırma, enerji maliyetlerini yönetme ve çelik üretimindeki karbon yoğunluğunu azaltma hedeflerini destekleyecek.

Etiketler: Türkiye Avrupa Yatırım Üretim Erdemir 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Girişim Elektrik, Erdemir ve İsdemir için GES projelerine imza atacak

08 Nis | Çelik Haberler

Erdemir Ağrı’da güneş enerjisi santrali kuracak

06 Oca | Çelik Haberler

Erdemir ve İsdemir’in güneş enerjisi santrallerine yönelik ÇED süreçleri başladı

21 Şub | Çelik Haberler

Erdemir Van’da güneş enerjisi santrali kuracak

02 May | Çelik Haberler

OYAK Maden Metalürji Grubu Ereğli tesisinde yeni yüksek fırın inşa edecek

17 Ağu | Çelik Haberler

Oyak Grubu: Erdemir, Avrupa’nın en büyük beş çelik üreticisinden biri olacak

13 Eki | Çelik Haberler

Türkiye yurt içi yassı piyasası canlı

04 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Erdemir 2004 yılında rekor kar ve üretim bildirdi

10 Mar | Çelik Haberler

Erdemir mali sonuçları ve projelerini paylaştı

12 Şub | Çelik Haberler

Türkiye ithal hurda piyasası yatay seyrederken, beklentiler değişmedi

25 Ağu | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis