Ekinciler Holding İskenderun’da bulunan limanını genişletecek

Yerel basında çıkan haberlere göre Ekinciler Holding, İskenderun’da bulunan Ekinciler Limanı’nın kapasitesini artıracak. Söz konusu yatırım ithalat ve ihracat süreçlerinde maliyet ve zaman avantajı yaratmasının yanı sıra ülkenin lojistik gücünü iyileştirecek.

Günlük 20.000 mt kapasiteyle faaliyet gösteren limanın iskelesi uzatılarak uzunluğu 800 metreye ve genişliği 40 metreye çıkarılacak. Buna ek olarak şu anda 12-13 metre olan su derinliğinin 23-24 metreye çıkarılmasıyla liman 200.000 dwt’luk büyük gemilere hizmet verebilecek.