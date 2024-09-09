Efece Galvaniz İzmir’de yeni tesis kurmayı planlıyor

Dünya gazetesinde yer alan habere göre Efece Galvaniz Demir Çelik, mevcut kapasitesinin sektör ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmadığı gerekçesiyle 2025 yılının ikinci yarısında İzmir’de yeni bir çelik üretim tesisi kurmayı planlıyor. Şirket söz konusu tesisle önümüzdeki 5 yıl içinde ihracatın ciro içindeki payını %50’ye çıkarmayı hedefliyor.

İzmir ve Manisa’daki tesislerinde yıllık 22.000 mt üretim ve 40.000 mt satış gerçekleştiren şirket Manisa’daki üretimini zamanla İzmir’e kaydıracağını belirtti. Efece Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Efe Demircan, başta Avrupa olmak üzere şirketin yurt dışına açılma hedefi kapsamında çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Buna ek olarak Çin’den ithal hammaddeye %20 oranında vergi getirilmiş olsa da Avrupa’nın Çin menşeli hammaddeleri işleyerek Türkiye’ye ihraç etmesinin haksız rekabete yol açtığını belirten Demircan, iç piyasanın haksız rekabetten korunması için önlemler alınması gerektiğini vurguladı.