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EBRD ve TSKB döküm şirketi Kutes’in güneş enerjisi yatırımlarını destekleyecek

Salı, 26 Aralık 2023 11:16:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yaptığı risk paylaşım anlaşması kapsamında, güneş enerjisi ve sürdürülebilirlik faaliyetlerine yönelik yatırımlarını desteklemek amacıyla Türk metal döküm şirketi Kutes’e 15,4 milyon € değerinde kredi sağlayacak.

Yapılan açıklamada, EBRD’nin TSKB’nin bu süreçteki kredi riskinin %50’sini üstleneceği belirtildi. Kutes, krediyle birlikte Kırklareli ve Edirne’de 26 megavatlık güneş enerjisi santralleri inşa edecek. Şirket bu sayede döküm tesisinin enerji ihtiyacını karşılayabilecek ve enerji tüketimini %80’den fazla azaltabilecek.

Risk paylaşım anlaşması, EBRD’nin yerel özel şirketleri desteklemek ve geliştirmek amacıyla başlattığı Küçük İşletme Girişimi programı kapsamındaki üç ana finans aracından biri olarak biliniyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Yatırım 

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