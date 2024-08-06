EBRD ve AB kritik hammaddelere yönelik arama çalışmalarını finanse edecek

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Avrupa Birliği, AB’nin dijital ve yeşil dönüşümü için kritik ve stratejik önem taşıyan hammaddeleri arama faaliyetlerine 100 milyon €’ya varan sermaye yatırımı sağlamak üzere yeni bir kredi programı başlattıklarını duyurdu.

AB, tedarik zincirinde yaşanabilecek olası aksamaların riskini azaltmak amacıyla kritik hammaddelere yönelik sürdürülebilirlik projeleri hayata geçirerek sanayi sektörlerinin çevresel ve sosyal standartlarına uygun kaynaklara erişmesini sağlıyor.

Bu doğrultuda EBRD ve AB, ayrı ayrı 25 milyon € ve söz konusu program da 50 milyon € daha finansman sağlayacak. Böylelikle iklim, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim standartlarına uygun arama faaliyetleri finanse edilecek.

Programda EBRD’nin madencilik projelerine finansman sağlama konusundaki deneyiminden faydalanılarak bankanın faaliyet gösterdiği AB üyesi ve AB üyesi olmayan ülkelerdeki başlangıç aşamasındaki yatırımlar kolaylaştırılacak.