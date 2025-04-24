Dünya DRI üretimi Mart’ta yıllık %9,9 artış kaydetti

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre, 2024 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin %87’sini oluşturan 13 ülkede bu yılın Mart ayında toplam DRI üretimi Şubat ayına kıyasla %19,7 ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %9,9 artışla 10,58 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, dünya DRI üretimi bu yılın Ocak-Mart döneminde, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %2,6 artışla 28,85 milyon mt oldu.

Worldsteel verilerine göre, bu yılın Mart ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 4,88 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan’ı, 2,29 milyon mt DRI üretimiyle İran, 740.000 mt DRI üretimiyle Rusya ve 620.000 mt DRI üretimiyle Mısır takip etti.

Küresel DRI üretim dağılımı - Mart 2025