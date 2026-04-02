Wood Mackenzie: Simandou küresel demir cevheri piyasasındaki dinamikleri yeniden şekillendirecek

İskoçya merkezli enerji araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie’ye göre Gine’deki Simandou demir cevheri projesi, küresel deniz yoluyla ticareti yapılan demir cevheri piyasasında önemli bir dönüşüm yaratmaya ve uzun vadede arz artışını desteklemeye hazırlanıyor.

Projeden bu yıl yaklaşık 16 milyon mt ihracat yapılması ve ilerleyen dönemde ihracat hacminin artırılması beklenirken, altyapı ve lojistik sınırlamalar nedeniyle kapasite artışının düzensiz gerçekleşebileceği belirtildi.

Uzun süredir ertelenen proje uygulama aşamasına geçti

Yirmi yılı aşkın gecikmenin ardından Simandou’nun, 2021’de Gine’de yaşanan siyasi dönüşüm sonrası uygulama aşamasına geçtiği ifade edildi. Projenin yalnızca arzı artırmakla kalmayıp yüksek maliyetli üretimin yerine geçerek küresel maliyet eğrisini yeniden şekillendirmesinin, aynı zamanda kalite ve maliyet verimliliğine dayalı rekabeti artırmasının beklendiği dile getirildi.

Wood Mackenzie’ye göre Simandou, önümüzdeki 10 yılda deniz yoluyla taşınan demir cevheri arzındaki artışın en büyük kaynağı olacak. Öte yandan proje, yüksek kaliteli hammaddeye geçişi hızlandırarak birinci kalite demir cevherine olan talebi güçlendirecek.

Kısa vadede Avustralyalı üreticileri sınırlı ölçüde etkileyecek

Projenin, Avustralya’nın özellikle Pilbara bölgesinde faaliyet gösteren üreticiler üzerindeki olumsuz etkisinin kısa vadede sınırlı kalmasının beklendiği belirtildi. Pilbara merkezli üreticilerin düşük ve yüksek tenörlü cevherleri harmanlama kabiliyetinin rekabet avantajı sağladığı ve bu avantajın zamanla azalabileceği vurgulandı.

Brezilyalı üreticiler için rekabet artıyor

Rekabet etkisinin yüksek tenörlü demir cevheri segmentinde faaliyet gösteren Vale gibi Brezilyalı üreticiler üzerinde daha belirgin olmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Buna karşılık tedarikçilerin, harmanlama ve seçici tedarik gibi daha esnek stratejilere yönelebileceği ancak artan rekabetin daha yüksek fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceği aktarıldı.

Afrika yeni tedarik merkezi haline geliyor

Simandou’nun, Gabon, Kongo ve Cezayir’deki projelerle birlikte Afrika’daki daha geniş kapsamlı demir cevheri yatırımları dalgasının bir parçası olarak öne çıktığı vurgulandı. Bu gelişmelerin, küresel tedarik rotalarının çeşitlendiğine ve Afrika’nın giderek daha merkezi bir rol üstlendiğine işaret ettiğinin altı çizildi.

Karbonsuzlaşma yüksek kaliteli cevher talebini artırıyor

Çelik üretiminde karbonsuzlaşma, konsolidasyon ve doğrudan indirgenmiş demir üretiminin artışı gibi yapısal değişimlerin, kirletici madde oranı düşük olan yüksek tenörlü demir cevherine yönelik talebi güçlendirdiği belirtildi.

Çelik üreticilerinin verimliliği ve emisyonların azaltılmasını öncelik haline getirmesinin uzun vadede kaliteli hammaddeye yönelik fiyat artışlarını desteklemesinin beklendiği eklendi.