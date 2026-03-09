Küresel demir cevheri ihracatı Şubat 2026’da Çin’deki zayıf alımlar nedeniyle geriledi

Başlıca küresel üreticiler olan Avustralya, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan’dan yapılan demir cevheri (pelet dahil) ihracatı Şubat 2026’da aylık bazda geriledi. Bu düşüşün temel nedeni Çinli alıcıların liman stoklarının artması nedeniyle alımlarını yavaşlatması ve 15-23 Şubat tarihleri arasındaki dokuz günlük Çin Yeni Yılı tatili oldu. Buna paralel olarak Çin’de limanlardaki demir cevheri ve pelet stokları Ocak ayındaki 161,24 milyon mt seviyesinden Şubat ayında 163,39 milyon mt seviyesine yükseldi.

Avustralya’nın ihracatı aylık bazda %15’ten fazla düştü

BigMint tarafından derlenen gemi yükleme verilerine göre Avustralya’nın demir cevheri ve pelet ihracatı Şubat 2026’da 64,2 milyon mt seviyesinde gerçekleşerek Ocak ayındaki 76,6 milyon mt seviyesine kıyasla aylık bazda %16,2 geriledi. Buna rağmen ihracat hacmi Şubat 2025’teki 52,9 milyon mt seviyesine kıyasla yıllık bazda %21 artış gösterdi.

Çin 53,1 milyon mt ile en büyük ithalatçı olurken, Güney Kore ve Japonya sırasıyla 4,1 milyon mt ile ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. En büyük ihracatçı 22,0 milyon mt ile Rio Tinto olurken, onu 20,7 milyon mt ile BHP ve 14,8 milyon mt ile FMG takip etti.

Port Hedland limanındaki operasyonel iyileştirmeler sayesinde Ocak ayında kaydedilen rekor sevkiyatların ardından Şubat ayında üreticilerin gerçekleştirdiği rutin bakım çalışmaları ihracat hacminin aylık bazda düşmesine yol açtı. Ayrıca Çin’de tatil öncesinde talebin zayıflaması ve liman stoklarının yüksek seviyede olması çelik üreticilerinin Avustralya’dan yeni alım yapmak için acele etmemesine neden oldu.

Brezilya’nın ihracatı aylık bazda %13 geriledi

Brezilya’nın demir cevheri ihracatı Şubat 2026’da Ocak ayındaki 28,99 milyon mt seviyesine kıyasla %12,5 düşerek 25,37 milyon mt seviyesine geriledi. Yıllık bazda ise ihracat Şubat 2025’teki 26,53 milyon mt seviyesine kıyasla %4,4 azaldı.

Çin 15,38 milyon mt ile en büyük ithalatçı olurken, onu 2,28 milyon mt ile Malezya ve 1,18 milyon mt ile Umman izledi.

Çin’de yeni yıl öncesinde çelik üretiminin yavaşlaması, liman stoklarının yüksek seyretmesi ve Vale’nin üretim beklentilerini aşağı yönlü revize etmesi alım iştahını ve ihracat ivmesini sınırladı. Ayrıca Carajás demir yolundaki blokaj ve önemli terminallerdeki bakım çalışmaları gibi lojistik aksaklıklar sevkiyatların gecikmesine ve yükleme kapasitesinin kısıtlanmasına yol açtı.

Güney Afrika’nın ihracatı aylık bazda %5 düştü

BigMint verilerine göre Güney Afrika’nın demir cevheri ihracatı Şubat 2026’da 4,5 milyon mt seviyesinde gerçekleşerek Ocak ayındaki 4,73 milyon mt seviyesine kıyasla %4,9 azaldı. Buna karşın ihracat hacmi Şubat 2025’teki 4,35 milyon mt seviyesine kıyasla %3,4 artış gösterdi.

Çin 1,32 milyon mt ile en büyük ithalatçı olurken, Hollanda 0,66 milyon mt ile ikinci sırada yer aldı.

İhracattaki düşüşün temel nedeni Transnet’in lojistik darboğazları nedeniyle Saldanha Bay limanına demir yolu sevkiyatlarının sınırlı kalması oldu. Buna ek olarak Çin’de çelik talebinin yavaşlamasına bağlı olarak küresel fiyatların zayıflaması, Gine’deki Simandou madeninden gelen ilave arz ve Güney Afrika randındaki dalgalanma piyasayı baskı altında tuttu.

Hindistan’ın ihracatı aylık bazda %25 geriledi

Hindistan’ın demir cevheri ve pelet ihracatı Şubat 2026’da Ocak ayındaki 3,3 milyon mt seviyesinden %24,8 düşerek 2,48 milyon mt seviyesine geriledi. Ayrıca ihracat Şubat 2025’teki 2,04 milyon mt seviyesine kıyasla yıllık bazda %21,6 azaldı.

Çin 1,93 milyon mt ile en büyük ithalatçı olurken, Malezya 0,11 milyon mt ile ikinci sırada yer aldı.

Deniz aşırı piyasadaki yoğun rekabet ve Çin’deki yüksek stok seviyeleri ihracat görünümünü zayıflattı. Çin’de çelik üreticilerinin tam kapasitenin altında çalışması, yeni alımların sınırlı kalmasına yol açtı.

Genel olarak piyasa faaliyetleri zayıf seyretti ve Çin’de düşen fiyatlar ile yerel satışların daha cazip marjlar sunması nedeniyle deniz aşırı alımlar için aciliyet oluşmadı.

Beklenti

Çin’de yeni yıl tatili sonrasında üreticilerin stoklarını yeniden oluşturmasıyla birlikte Mart ayında alım iştahı ve ticaret hacimlerinde artış görülmesi bekleniyor. Ancak demir cevheri fiyatları belirleyici olmaya devam edecek. Artan navlun ve sigorta maliyetleri kısa vadede kargo tekliflerinin yeniden yapılandırılmasına yol açabilir.

Kaynak: BigMint